Heute, 10:11h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum 01.08.2026 folgende Position:



Mitarbeiter_in (d/w/m) baraka  a place for international queers



Für den Aufgabenbereich: offene Arbeit mit internationalen Queers (LSBT*I*Q mit Migrations-/Fluchtbiografie und/oder Rassismuserfahrung/BI_PoC)



Teilzeit 60% (24h/Woche) bis 31.12.2026 danach Teilzeit 80% (32h/Woche) befristet als Elternzeitvertretung



Ihre Hauptaufgaben

● Unterstützung der Gruppenarbeit für internationale Queers

● Präsenz bei und Koordination von offenen Gruppen

● Case-Management, Erstberatung und Verweisung ins Netzwerk (Aufenthaltsrecht, Sozialrecht, Beruf/Ausbildung, Wohnungssuche etc.)

● Koordination und Ausbau von Angeboten durch Ehrenamtliche

● Vernetzungstätigkeit

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen oder verwandte Abschlüsse

● Erfahrungen in Beratung und Case Management

● Praxiserfahrung in den Themenfeldern: Migration und Queerness, Diskriminierung

● Erfahrungen in der offenen Gruppenarbeit



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Identität

● Intersektionales Denken und Handeln

● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

● Gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und vorzugsweise einer weiteren Sprache

● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende

● Grundkenntnisse von Aufenthalts- und Sozialrecht, Traumasensibilität

● Erfahrung mit EDV, Instagram, Öffentlichkeitsarbeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team

● Regelmäßige Supervision und Intervision

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif



Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen, die sich als trans*, inter*, non-binär und/oder als Queer of Color bezeichnen.



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als eine PDF-Datei per E-Mail bis zum 31. Mai 2026 an: rubicon. e. V., Geschäftsführung,