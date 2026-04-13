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  • Heute, 10:11h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de

rubicon e. V. besetzt zum 01.08.2026 folgende Position:

Mitarbeiter_in (d/w/m) baraka  a place for international queers

Für den Aufgabenbereich: offene Arbeit mit internationalen Queers (LSBT*I*Q mit Migrations-/Fluchtbiografie und/oder Rassismuserfahrung/BI_PoC)

Teilzeit 60% (24h/Woche) bis 31.12.2026 danach Teilzeit 80% (32h/Woche) befristet als Elternzeitvertretung

Ihre Hauptaufgaben
● Unterstützung der Gruppenarbeit für internationale Queers
● Präsenz bei und Koordination von offenen Gruppen
● Case-Management, Erstberatung und Verweisung ins Netzwerk (Aufenthaltsrecht, Sozialrecht, Beruf/Ausbildung, Wohnungssuche etc.)
● Koordination und Ausbau von Angeboten durch Ehrenamtliche
● Vernetzungstätigkeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen oder verwandte Abschlüsse
● Erfahrungen in Beratung und Case Management
● Praxiserfahrung in den Themenfeldern: Migration und Queerness, Diskriminierung
● Erfahrungen in der offenen Gruppenarbeit

Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz und Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Identität
● Intersektionales Denken und Handeln
● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit
● Gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und vorzugsweise einer weiteren Sprache
● Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und gelegentlich am Wochenende
● Grundkenntnisse von Aufenthalts- und Sozialrecht, Traumasensibilität
● Erfahrung mit EDV, Instagram, Öffentlichkeitsarbeit

Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Regelmäßige Supervision und Intervision
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif

Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen, die sich als trans*, inter*, non-binär und/oder als Queer of Color bezeichnen.

Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als eine PDF-Datei per E-Mail bis zum 31. Mai 2026 an: rubicon. e. V., Geschäftsführung, bewerbung@rubicon-koeln.de

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