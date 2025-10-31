Streit mit Finneas? Für Billie Eilish ist das nur "Geschwisterkram"

Heute, 12:59h 2 Min.

Bei Billie Eilish (24) und ihrem älteren Bruder Finneas O'Connell (28) kann es zwar richtig krachen, nachtragend scheinen aber beide nicht zu sein. Das deutet die Sängerin im Gespräch mit "Elle" an. Sie erklärt, dass die beiden zwar auch mal streiten, dass schon wenige Minuten später aber alles wieder gut ist.



Billie Eilish und Finnes werden sich "niemals im Leben zerstreiten"



Eilish, die seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder an ihrer Musik arbeitet, kommt auf Gerüchte zu sprechen, laut derer es ein Zerwürfnis zwischen den Geschwistern gegeben haben soll. So habe die 24-Jährige etwa jemanden sagen hören: "Habt ihr gehört, dass Finneas und Billie sich zerstritten haben?" Daraufhin stellt sie unmissverständlich klar: "Finneas und ich hatten noch nie ein Zerwürfnis und werden uns auch niemals in unserem Leben zerstreiten."



Stattdessen ist die Beziehung der beiden so wie bei vielen Menschen und deren Brüdern oder Schwestern; "Wir geraten in den verdammt nochmal größten Streit, von dem ihr je in eurem Leben gehört habt und fünf Minuten später sind wir wieder zusammen, lachen und machen Musik." Das bezeichnet Eilish als "Geschwisterkram". Es gebe nichts auf der Welt, das mit einer Beziehung zwischen Geschwistern vergleichbar sei.



Ihr Bruder Finneas steht unterdessen gerade vor einem neuen Schritt in einer anderen Beziehung. Er hat sich im letzten Jahr mit seiner Partnerin Claudia Sulewski (30) verlobt und kürzlich erzählt, dass die beiden mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. (spot/cw)