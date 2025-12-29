Gerüchte: Spielt Harry Styles 2027 in Berlin?

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Berlin und Harry Styles (32)  das könnte mehr sein als eine flüchtige Affäre. Der britische Popstar soll im Sommer 2027 für gleich fünf Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in die deutsche Hauptstadt zurückkehren. Das berichtet etwa die "Berliner Morgenpost" und nennt damit erstmals konkrete Zahlen für eine mögliche Open-Air-Reihe in der Stadt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.



Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news geben sich sowohl die Plattenfirma als auch die mögliche Veranstaltungsstätte zurückhaltend. Sony erklärt dazu: "Wir haben dazu leider noch keine Info, bedeutet: im Moment ist es nur Spekulation. Wir hoffen aber natürlich alle, dass Harry tatsächlich einige Konzerte in Berlin spielen wird." Auch der Flughafen Tempelhof als mögliche Spielstätte will die Information nicht bestätigen: "Sollte es dazu kommen, werden sicher die Veranstalter kommunikativ tätig."

Deutschland fehlt bislang auf der Tour-Liste

Pikant ist die Meldung deshalb, weil Styles bei seiner offiziellen Welttournee Deutschland bisher komplett übergangen hat. Auf Instagram hatte der Sänger im Januar die Termine seiner Tour mit dem Titel "Together, Together" verkündet  insgesamt 50 Konzerte in nur sieben Städten. Auf dem Plan stehen Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. Allein im Madison Square Garden wird Styles zwischen August und Oktober 2026 satte 30 Shows spielen, an seiner Seite der britische Produzent Jamie xx.



Den Auftakt machen sechs Abende in Amsterdam vom 16. bis 26. Mai mit Robyn als Vorband. Vom 12. bis 23. Juni folgen ebenso viele Konzerte in London gemeinsam mit Shania Twain. In Südamerika übernehmen die Fcukers den Support, in Mexiko-Stadt ist es Jorja Smith, in Australien stehen unter anderem Fousheé und Skye Newman mit auf der Bühne. Der Vorverkauf startet je nach Stadt zwischen dem 28. Januar und dem 4. Februar 2026.



Styles und seine Berlin-Phase



Dass Berlin in dieser Aufzählung fehlt, ist umso überraschender, weil der Sänger in den vergangenen Jahren auffällig oft an der Spree gesichtet wurde. Styles lief in der Hauptstadt den Marathon, wurde wiederholt im Bezirk Mitte erkannt und posierte gemeinsam mit Techno-DJ Ben Klock vor dem Berghain. Sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", das am 6. März 2026 erschienen ist, gilt vielen Beobachter*innen bereits als musikalisches Resultat dieser inoffiziellen Berlin-Phase (queer.de berichtete).



Zwischen 2021 und 2023 war Styles mit seiner "Love On Tour" über fünf Kontinente gereist und hatte in 22 Monaten insgesamt 169 Konzerte gespielt. Branchenkenner*innen halten es daher für wahrscheinlich, dass auch bei der neuen Tour weitere Termine und Städte nachgeschoben werden. Ob Berlin tatsächlich darunter sein wird, ist offen  die Gerüchte um das Tempelhofer Feld liefern allerdings reichlich Stoff für Spekulationen.

Verlobung mit Zoë Kravitz?

Auch privat sorgt der Sänger derzeit für Schlagzeilen. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen sich Styles und Schauspielerin Zoë Kravitz (37) verlobt haben. Demnach habe das Paar die Nachricht zunächst nur in einem "kleinen Kreis" geteilt. Kravitz selbst soll den Verlobungsring inzwischen einigen Freundinnen gezeigt haben. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bislang aus. (spot/cw)