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Installation "Zaubertränke" von Marina Abramović in der Ausstellung "Balkan Erotic Epic" (Bild: Axel Krämer)

Wegen des großen Interesses an der Ausstellung von Performancekünstlerin Marina Abramović öffnet der Gropius Bau in Berlin abends nun eine Stunde länger. "Aufgrund der großen Nachfrage verlängern wir jetzt unsere Öffnungszeiten", teilte das Ausstellungshaus mit. Künftig seien sie bis 20 Uhr geöffnet, dienstags bleibt weiterhin geschlossen.



Die Ausstellung "Balkan Erotic Epic" war vor zwei Wochen eröffnet worden, damals bildete sich eine lange Schlange. Abramović gehört zu den bekanntesten Performancekünstlerinnen der Welt. In der Ausstellung setzt sie sich etwa mit Erotik, Politik und der Folklore des Balkans auseinander.



Die Ausstellung zeigt neue und alte Werke von ihr. Man sieht zum Beispiel, wie sie sich in einer früheren Performance einen Stern in den Bauch ritzte oder sich in eine brennende Installation legte, bis sie bewusstlos wurde. In ihren Arbeiten geht es auch um sexuelle Energie als Lebensenergie und um das Sterben, die politische Dimension des Körpers und die Jugoslawienkriege. Sie habe lange gebraucht, um genug emotionalen Abstand zum Balkan zu bekommen, um das Projekt umzusetzen, hatte Abramović gesagt.



Die nächsten Wochen zeigt der Gropius Bau auch noch die queere Ausstellung "Peter Hujar / Liz Deschenes: Persistence of Vision". (cw/dpa)