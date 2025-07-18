Conchita bekommt Rolle in "Fledermaus"-Inszenierung

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  • Heute, 14:02h 2 Min.

Tom Neuwirth (Bild: Lukas Feix / WURSTTV.com)

Der österreichische Künstler Tom Neuwirth alias Eurovision-Siegerin Conchita Wurst übernimmt an der Volksoper Wien eine Sprechrolle in der Operette "Die Fledermaus". Wie das Haus mitteilte, wird Neuwirth in einer "Pride Edition" als Gefängnisdiener Frosch zu sehen sein. Die Premiere ist am 9. Juni 2026.

In einer eigens für die Volksoper geschaffenen Textfassung von Jürgen Bauer und Moritz Franz Beichl wird Johann Strauß' Klassiker zu einem "hochaktuellen, pointierten und humorvoll-bissigen Spiel über Liebe, Identität und gesellschaftliche Normen", heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. "Die Produktion setzt damit ein klares künstlerisches Zeichen  gerade in einer Zeit, in der queeres Leben international erneut vermehrt unter Druck gerät."

Die Partie des Gefängnisdieners Frosch gilt als komödiantische Schlüsselrolle und wird traditionell von prominenten Gästen interpretiert. Neuwirth soll der Figur eine eigene, zeitgemäße Note verleihen.

Tom Neuwirth wurde zuletzt für seine Darstellung des schwulen Habsburgers Erzherzog Ludwig Viktor alias "Luziwuzi" im gleichnamigen Stück im Wiener Rabenhof Theater gefeiert (queer.de berichtete). "Ich bin überwältigt und fühle mich geehrt, Teil dieser besonderen Produktion sein zu dürfen", erklärte der queere Künstler zur neuen Rolle. "Es freut mich sehr, dass 'Die Fledermaus'  eines der bekanntesten Werke der Operette  für die Pride Edition eine queere Perspektive erhält, und ich bin voller Vorfreude, die ikonische Rolle des Frosch zu übernehmen und neu zu interpretieren." (cw)

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