"Saltburn"-Schauspieler Barry Keoghan nahm für Beatles-Filme sieben Kilo ab

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  • Heute, 14:13h 2 Min.

Barry Keoghan  hier in "Saltburn"  ist durch einen Beatles-Film zum Leichtgewicht geworden (Bild: Amazon Video)

Barry Keoghan (33) hat verraten, dass er aufgrund des einjährigen und intensiven Drehplans für die kommende vierteilige Beatles-Biografie über sieben Kilogramm abgenommen hat. In Benny Blancos (38) Podcast "Friends Keep Secrets" sprach der durch den schwulen Film "Saltburn" bekannt gewordene irische Schauspieler über seine unbeabsichtigte Gewichtsveränderung während der Dreharbeiten.

Er sagte, der Gewichtsverlust könnte auch durch seine ADHS-Medikamente verursacht worden sein. "Ich habe durch diesen Film so viel Gewicht verloren. Ich wog 65 oder 66 Kilo und jetzt nur noch 58. Das liegt aber auch an meinen ADHS-Medikamenten." Er erklärte: "Niemand sagte mir, dass ich abnehmen soll, und ich musste für Ringo auch nicht abnehmen. Es ging vielmehr darum, mich in die Rolle hineinzuversetzen und die nötige Ausdauer zu entwickeln."

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Vier Filme über die Beatles

Barry Keoghan verwandelt sich für das Filmprojekt in den legendären Schlagzeuger Ringo Starr (85). Er wird in der Filmreihe neben Paul Mescal (30) als Paul McCartney (83), Harris Dickinson (29) als John Lennon (1940-1980) und Joseph Quinn (32) als George Harrison (1943-2001) mitspielen.

Im aktuellen Podcast erklärte der Schauspieler den Gewichtsverlust so: "Filme dauern normalerweise sechs oder sieben Wochen, und ich nehme bis dahin immer ab, aber dann bin ich auch schon wieder weg. Dieser Film dauert aber ein Jahr."

Das ambitionierte Projekt von Sam Mendes (60) mit dem Titel "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event" wurde letztes Jahr angekündigt. Die Filme zeigen jeweils die Perspektive eines anderen Mitglieds der Beatles, von den Anfängen als unbekannte Band in Liverpool in den Sechzigerjahren bis hin zum Aufstieg zur größten Musikgruppe der Welt und der Auflösung im Jahr 1970. Die Filme sollen ab April 2028 in die Kinos kommen. (spot/cw)

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