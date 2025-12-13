14-Jährigen am Rande des CSD verprügelt: Teenager schuldig gesprochen

Heute, 14:49h 2 Min.



ubahnverleih / wikipedia) Der Fall wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Amtsgericht verhandelt (Bild:

Das Amtsgericht Görlitz hat am 21. März einen 17-Jährigen wegen Körper­ver­letzung schuldig gesprochen, weil er am Rande des städtischen CSD Ende September 2025 einen 14-Jährigen zusammengeschlagen hatte. Das bestätigte das Gericht auf Anfrage der "Sächsischen Zeitung" (Bezahlartikel). Ein weiterer 16-jähriger Verdächtiger wurde freigesprochen. Zum dem Verfahren waren keine Beobachter*­innen zugelassen worden, da beide Angeklagten minderjährig sind.



Der 17-Jährige muss nun an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen. Beide Angeklagten sind nach Gerichtsangaben deutsche Staatsbürger.



Das 14-jährige Opfer, ein Mitglied der Linksjugend, wurde bei dem Gewaltakt leicht verletzt und musste in einem Rettungswagen behandelt werden (queer.de berichtete). Die Linksjugend hatte ursprünglich von vier Angreifern gesprochen und erklärt, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund gehabt habe. So sollen die Täter den sogenannten "White Power"-Gruß gezeigt haben, der in Deutschland als Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" verboten ist.



Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch vor dem Verfahren, dass sich der Verdacht auf weitere Tatvorwürfe neben der Körper­ver­letzung "nicht bestätigt" habe.



Am vierten CSD in Görlitz nahmen im letzten Jahr laut den Veranstaltenden rund 1.000 Menschen teil  die Demonstrant*­innen zogen dabei auch durch die polnische Nachbarstadt Zgorzelec. Bei einer Gegendemo, zu der Rechtsextreme aus Deutschland und Polen aufgerufen hatten, waren nach Polizeiangaben 130 Menschen gekommen. Die Beamt*­innen trennten die beiden Gruppen und erließen Auflagen  so waren Springerstiefel oder einheitliche schwarze Kleidung verboten. (cw)