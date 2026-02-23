Deine HIV-Therapie: Welche Option passt wirklich in deinen Alltag?

Heute, 06:12h 3 Min.

Genau deshalb lohnt sich ein Perspektivwechsel: Moderne HIV-Therapien sind hochwirksam  die Frage ist heutzutage also weniger die Wirksamkeit, sondern welche Therapie sich für dich am besten in dein Leben einfügt.



Denn Lebensqualität zeigt sich oft in den kleinen, praktischen Dingen: Wie gut lässt sich die Behandlung in die eigenen Routinen integrieren? Wie viel mentalen Raum nimmt sie ein? Und fühlt sie sich für dich eher wie ein stabiler Begleiter an  oder wie etwas, das dich immer wieder ausbremst?



Die Therapie soll sich nach dir richten  nicht umgekehrt



Eine HIV-Therapie soll dir Sicherheit geben und sich dabei gut in deinen Alltag einfügen. Das Ziel ist, dass sie gut in dein Leben integrierbar ist und dich möglichst dabei nicht einschränkt.



Manchmal klappt das mit der aktuellen Therapie hervorragend. Manchmal passt es nicht mehr so gut  zum Beispiel, weil sich dein Alltag verändert hat, weil dich eine tägliche Tabletteneinnahme mental belastet oder weil du dir mehr Flexibilität wünschst. In solchen Situationen ist es sinnvoll, nicht einfach "weiterzumachen", sondern bewusst gemeinsam mit deinem/r Ärzt*in zu prüfen, welche Alternativen es gibt.



Anders gesagt: Deine Therapie richtet sich nach dir  nicht du dich nach der Therapie.

Es gibt unterschiedliche Therapieoptionen und Darreichungsformen

Viele Menschen wissen gar nicht, wie vielfältig die Möglichkeiten heute sind. Neben der täglichen Tablette gibt es inzwischen innovative Therapien mit unterschiedlichen Darreichungsformen. Während einige mit einer täglichen Tablette gut klarkommen, kann für andere Menschen eine Therapie mit einer langwirksamen Spritze die bessere Lösung sein.



Wenn du die Optionen kennst, kannst du im Arztgespräch gezielter fragen und gemeinsam eine Therapie wählen, die zu deinem Leben passt.





Warum es sich lohnt, in deinem nächsten Arztgespräch aktiv nachzufragen

Ein gutes Arztgespräch ist keine Einbahnstraße. Du darfst  und solltest  deine Perspektive einbringen. Eine aktuelle europäische Befragung zeigt: Viele Menschen führen solche Gespräche über Therapieoptionen nicht regelmäßig  und ein Teil berichtet sogar, sie noch nie geführt zu haben.1 Hilfreiche Gesprächsanlässe sind zum Beispiel:



● Du möchtest deine Therapie leichter in den Alltag integrieren (z. B. Reisen, wechselnde Tagesabläufe).

● Du wünschst dir, dass HIV in deinem Alltag weniger präsent ist  auch mental.

● Du willst Nebenwirkungen oder Belastungen nicht einfach "aushalten", sondern Lösungen finden.

● Du möchtest wissen, welche innovativen Therapieoptionen grundsätzlich für dich infrage kommen.



Die medizinischen Faktoren bespricht dein/e Ärzt*in mit dir. Aber was dabei oft den Unterschied macht, ist die Frage: Welche Therapie passt am besten zu dir und deinem Leben  jetzt und in Zukunft?



Bild: ViiV Healthcare

Quellen



1 Devonald M et al., 20th European AIDS Conference (EACS) 2025. Poster MeP09.5.LB.

Wenn du möchtest, dass deine HIV-Therapie gut in deinen Alltag passt, kann es helfen, in deinem Termin ganz konkret nach unterschiedlichen Therapieoptionen zu fragen  zum Beispiel so:● Welche Therapieoptionen kommen für mich grundsätzlich infrage?● Was wären die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen  bezogen auf meinen Alltag und meine Lebensqualität?●Wenn ich eine Veränderung möchte: Welche nächsten Schritte wären sinnvoll und wie würde eine Umstellung konkret ablaufen?Nimm dir beim nächsten Termin bewusst Raum für diese Fragen  und finde gemeinsam mit deinem/r Ärzt*in die Therapieoption, die am besten in deinen Alltag passt.Unterstützt von ViiV HealthcareNP-DE-HVU-ADVR-260005