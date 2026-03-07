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Nach Alkoholfahrt

Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat offiziell Anklage gegen Britney Spears erhoben. Der Vorwurf: Fahren unter dem Einfluss von Alkohol. Anfang März hatte die Polizei die Sängerin auf einer Autobahn gestoppt.


Britney Spears wurde im März betrunken am Steuer erwischt (Bild: IMAGO / APress)

  • Heute, 06:46h 2 Min.

Gegen Britney Spears (44) ist in Kalifornien offiziell eine strafrechtliche Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Sängerin laut Medienberichten vor, im vergangenen Monat unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren zu sein. Einzelheiten über Menge oder Art der Rauschmittel wurden nicht bekannt.

Konkret wurde laut der Staatsanwaltschaft von Ventura County eine Ordnungswidrigkeitsanklage wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen eingereicht. Spears war am 4. März auf einer Autobahn im Süden Kaliforniens von der Polizei gestoppt und vorübergehend festgenommen worden. Behördenangaben zufolge habe sie ihren BMW "unregelmäßig und mit hoher Geschwindigkeit" geführt (queer.de berichtete).

Anklage wird am Montag verlesen

Am Montag soll die Anklage vor Gericht formell verlesen werden. Spears muss bei dem Termin nicht persönlich erscheinen. Bei einem weniger schwerwiegenden Strafbestand reicht ein Rechtsbeistand aus.

Eine Sprecherin der Musikerin hatte im März mitgeteilt, der Vorfall sei "bedauerlich" und "komplett unentschuldbar". "Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Wenig später hatte sich die Sängerin laut ihres Managements freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben (queer.de berichtete). (cw/spot/dpa)

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