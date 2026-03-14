Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57820

Partner*innen-Tausch

Bei "Let's Dance" gehen zwei Männer-Tanzpaare ins Rennen

Bei "Let's Dance" steht der traditionelle Partner*innen-Tausch an  und diesmal haben die Fans entschieden. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer wagt sich mit Profi Zsolt Sándor Cseke an einen Paso Doble.


Sieben Promis sind noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2026" (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)
  • Heute, 11:51h 2 Min.

Bei "Let's Dance" steht in Show acht der traditionelle Partner*innen-Tausch an und damit auch eine Premiere: Erstmals durften die Zuschauer*innen über Social Media selbst entscheiden, welcher Promi mit welchem bereits ausgeschiedenen Profi auf das Parkett tritt. Das Ergebnis: Am Freitagabend stehen zwei reine Männertanzpaare im Rennen um den Titel "Dancing Star" 2026.

Feuriger Männer-Paso-Doble

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei Gustav Schäfer (37). Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger bekommt es mit dem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) zu tun  die beiden zeigen einen leidenschaftlichen Paso Doble. Das zweite Männerduo bilden der schwule Sänger Ross Antony und Profi Alexandru Ionel, die eine Salsa aufs Parkett bringen.

Bei den weiteren Tausch-Paaren tanzt Joel Mattli einen Paso Doble mit Patricija Ionel, Anna-Carina Woitschack einen Charleston mit Valentin Lusin, Milano einen Langsamen Walzer mit Vika Sauerwald und Jan Kittmann einen Wiener Walzer mit Ekaterina Leonova.

Massimo Sinató kehrt zurück aufs Parkett

Für eine besondere Konstellation sorgt das Paar Nadja Benaissa und Massimo Sinató, die einen Jive zeigen. Der Profitänzer ist nach schweren Wochen zurück auf dem Tanzparkett: Er hatte in Show fünf zunächst ohne Erklärung mitten in der Live-Show das Studio verlassen. Auf Instagram sprach Sinató später von einer "turbulenten und emotionalen Woche" und vom "Verlust eines geliebten Menschen". Hinzu kam das frühzeitige "Let's Dance"-Aus seiner bisherigen Tanzpartnerin Esther Schweins, die aufgrund von zwei gebrochenen Rippen aus medizinischen Gründen aussteigen musste.

Mit dem Partner*innen-Tausch ist es für die verbliebenen sieben Promis allerdings nicht getan: Sie müssen am Freitagabend zusätzlich einen zweiten Tanz mit den regulären Profi-Partner*innen einstudieren. Gustav Schäfer etwa zeigt mit Anastasia Maruster eine Samba. "Let's Dance" läuft am Freitag um 20:15 Uhr live bei RTL und RTL+. (cw/spot)

Mehr zum Thema:
» TV-Tipps zu LGBTI-Themen täglich auf queer.de

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild22:30h, ProSieben:
    Bohemian Rhapsody
    Mit vier Oscars ausgezeichneter Publikumshit von Bryan Singer über die Geschichte von Queen und Freddie Mercury von ihren Anfängen bis 1985.
    Spielfilm, USA 2018
  • 7 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Let's Dance
25.04.26 | Bild des Tages
Was machen denn Jorge und Vadim da bei "Let's Dance"?
18.04.26 | RTL-Tanzshow
Ross Antony blutet bei "Let's Dance"  und macht weiter
30.03.26 | Bild des Tages
"Let's Dance": Ross Antony als Lady Gaga
26.03.26 | "Bin nicht der größte Fan vom Look"
Für "Let's Dance": Ross Antony trennt sich von seinem Bart
21.03.26 | Gänsehautmomente und Lachkrämpfe
"Let's Dance": Ross Antony kommen die Tränen
14.03.26 | Ausgeträumter "Teenage Dream"
Zittriger Tango: Einziges Frauen-Duo fliegt bei "Let's Dance" raus
-w-
Neu auf queer.de
Stadtanalyse
Queer in Wiesbaden: In den Abendstunden wächst die Unsicherheit
TV-Tipp
ARD-Doku: Was sagen Kebekus und Neubauer über den Papst?
Partner*­innen-Tausch
Bei "Let's Dance" gehen zwei Männer-Tanzpaare ins Rennen
Video des Tages
Ein eindringlicher Song über Begehren, Freiheit und den Mut zu leben
Schleswig-Holstein
FDP attackiert Vielfalts- und Diskriminierungs­schutzgesetz
Eurovision Song Contest
Das sind die Favoriten beim diesjährigen ESC in Wien
Gewinnspiel
Whistle
Berlin
Raus aus der Stadt? "Cruising the Countryside" im Schwulen Museum