ZDF zeigt zweiteilige Doku "Becoming Taylor Swift"

Heute, 13:19h 2 Min.

Das ZDF widmet sich im Juni 2026 in einer zweiteiligen Dokumentation dem Aufstieg von Taylor Swift  einer der derzeit erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Die Produktion mit dem Titel "Becoming Taylor Swift" stammt von Regisseur Guy King und beleuchtet den Weg der US-amerikanischen Sängerin vom Country-Nachwuchstalent zum globalen Pop-Phänomen.



Die erste Folge mit dem Titel "Ruhm und Rivalen" zeichnet Swifts frühen Karriereweg nach: vom Country-Shootingstar zum internationalen Pop-Act. Die Dokumentation zeigt ihren rasanten Aufstieg, die wachsende globale Fangemeinde sowie die Schattenseiten des Ruhms.



Taylor Swifts Karriere begann als Country-Sängerin (Bild: ZDF / Andrew Orth)

Im Mittelpunkt steht auch die öffentliche Krise von 2016, nach der sich Swift zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Die Folge beleuchtet diesen Einschnitt als Wendepunkt ihrer Karriere  und fragt, wie sie danach den Weg zurück ins Rampenlicht findet. Unveröffentlichte Tonaufnahmen, seltenes Archivmaterial sowie Aussagen von Wegbegleiter*innen und Fans sollen dabei neue Einblicke in diese Phase geben.

Comeback und neue Ära

Die zweite Episode "Rückkehr und Rebellion" konzentriert sich auf Swifts Comeback ab 2017. Mit der "Reputation"-Ära präsentiert sie sich selbstbewusster und konfrontativer als zuvor und verarbeitet öffentliche Kritik und mediale Debatten in ihrer Musik.



Zudem beleuchtet die Folge ihren anhaltenden Erfolg mit ausverkauften Tourneen und zahlreichen Auszeichnungen. Ein Schwerpunkt liegt auch auf dem Kampf um die Rechte an ihren frühen Alben  ein Thema, das in der Musikindustrie viel Beachtung fand.



Mit der "Eras Tour" 2024 und 2025 erreicht ihre Karriere laut Darstellung der Doku einen weiteren Höhepunkt: Sie gilt als eine der erfolgreichsten Konzerttourneen der Musikgeschichte.

Popstar, Projektionsfläche und Generationenidol

Die Dokumentation stellt dabei auch die Frage, warum Taylor Swift für viele junge Menschen weit mehr ist als ein Popstar. Millionen Fans sehen in ihr eine Identifikationsfigur, die persönliche Erfahrungen, Emotionen und gesellschaftliche Themen in ihre Musik übersetzt.



"Becoming Taylor Swift" versucht diese Wirkung zu erklären  mit Archivmaterial, Zeitzeug*innen und Stimmen aus der weltweiten Swiftie-Community. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie eine einzelne Künstlerin zur kulturellen Projektionsfläche einer ganzen Generation werden konnte.



Die Dokumentation ist ab dem 8. Juni in der ZDF-Mediathek verfügbar. Beide Folgen bleiben dort für drei Jahre abrufbar. Linear wird die erste Folge am 12. Juni um 0:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt, am 18. Juni zeigt ZDFinfo beide Teile jeweils um 11:15 und 12:00 Uhr. Produziert wurde die Reihe unter Beteiligung von ZDF und Netflix. (cw/spot)