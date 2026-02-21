Neues Queer-Programm in Sachsen-Anhalt unter Druck

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Gestern, 13:42h 4 Min.

Noch vor der offiziellen Vorstellung des neuen Queer-Landesprogramms wachsen Zweifel aus der Community, ob aus den Ankündigungen der Landesregierung tatsächlich belastbare Verbesserungen werden. Während das Gleichstellungsministerium in Magdeburg mehr Schutz, Prävention und Teilhabe verspricht, warnt der LSVD Sachsen-Anhalt vor einem Programm, das am Ende an mangelnder Umsetzung scheitern könnte.



"Wenn nicht, bleibt es Symbolpolitik", sagt Andreas Bösener vom LSVD Sachsen-Anhalt gegenüber queer.de. Damit ist der Konflikt benannt. Wird aus dem Vorhaben konkrete Verbesserungen für queere Menschen oder bleibt es bei Versprechen?



Kabinett will im Mai über Programm beraten



Martin Bollmann, Sprecher des Ministeriums, verweist dagegen auf einen "ressortübergreifenden Rahmen", mit dem bestehende Maßnahmen weiterentwickelt und strukturell gebündelt werden sollen. Genannt werden bessere Beratungsangebote, mehr Prävention, stärkere Schutzstrukturen und eine engere Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft.



Nach Angaben des Ministeriums soll die Umsetzung zudem durch klare Zuständigkeiten, begleitende Steuerung und eine Evaluation abgesichert werden. Ziel sei es, bestehende Angebote langfristig weiterzuentwickeln und strukturell abzusichern. Das Landesprogramm soll zudem noch im Mai ins Kabinett eingebracht werden. Auch Schutzkonzepte für öffentliche Veranstaltungen sollen gestärkt werden. Sachsen-Anhalt wird von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert.

Zwischen Versprechen und Realität

Auf dem Papier klingt das ambitioniert. Doch zentrale Fragen bleiben bislang unbeantwortet: Wie wird das Programm finanziert, welche Instrumente folgen konkret, und was verändert sich für queere Menschen im Alltag tatsächlich?



Gerade diese Unklarheit nährt Zweifel. In vielen Regionen Sachsen-Anhalts sind Beratungsangebote dünn, vor allem außerhalb von Halle und Magdeburg. Oft fehlen sichere Räume, niedrigschwellige Beratung und spezialisierte Unterstützung. Wer dort Hilfe sucht, stößt nicht selten auf Lücken oder bleibt auf sich gestellt.



Hinzu kommt ein Klima, das viele queere Menschen als rauer erleben, auch wegen queerfeindlicher Anfeindungen und rechter Mobilisierung. Gerade deshalb wächst der Druck auf die Landesregierung, mehr vorzulegen als einen politischen Rahmen.



LSVD fordert mehr als gute Absichten



Dass der Verband den Vorstoß nicht grundsätzlich ablehnt, macht die Kritik politisch umso brisanter. Sie richtet sich nicht gegen ein Landesprogramm an sich, sondern gegen die Gefahr, dass politische Zusagen am Ende nicht in tragfähige Strukturen übersetzt werden.



"Wir erwarten ein verbindliches, ressortübergreifendes Landesprogramm mit klaren Zuständigkeiten, langfristiger Finanzierung und messbaren Zielen", sagt Bösener weiter. Gerade diese Forderung nach Verbindlichkeit zieht sich durch die Kritik.



Aus Sicht des LSVD Sachsen-Anhalt scheitern viele Projekte nicht am politischen Willen, sondern an prekärer Umsetzung. Beratungsstellen, Community-Strukturen und Präventionsarbeit bräuchten dauerhafte Absicherung statt projektbezogener Unsicherheit. Das Ministerium verweist zwar darauf, bestehende Angebote langfristig strukturell absichern zu wollen. Genau daran wird sich das Programm letztlich messen lassen müssen.

Diese Baustellen bleiben ungelöst

Besonders deutlich wird das beim Blick auf Probleme, die der Verband benennt: Schutz vor queerfeindlicher Gewalt, Lücken in der medizinischen Versorgung und strukturelle Schwächen im ländlichen Raum. Auch dauerhaft abgesicherte Koordinierungsstellen nennt der LSVD als offene Baustelle.



Hinzu kommt die Sicherheitsfrage. Bösener verweist ausdrücklich auf LGBTI-Ansprechpersonen bei der Polizei, die aus Sicht des Verbands stärker ausgestattet werden müssten. Auch der Schutz bei CSDs gehört aus Sicht des LSVD zu den Punkten, an denen sich politische Versprechen messen lassen müssen.



Genau hier könnte das neue Landesprogramm wirken oder scheitern. Denn ob Schutz mehr ist als eine Ankündigung, entscheidet sich nicht in Konzepten, sondern in Zuständigkeiten und Ressourcen.



Woran sich das Programm messen lassen muss



Für den LSVD Sachsen-Anhalt wird Erfolg nicht an Überschriften hängen, sondern daran, ob queere Menschen weniger Diskriminierung erleben, Beratung erreichbar ist, CSDs sicherer werden und Community-Strukturen langfristig arbeiten können.



Im Kern steht eine größere Frage: Kann Sachsen-Anhalt queere Teilhabe aktiv schützen, oder bleibt Schutz ein politisches Versprechen? Bösener formuliert das zugespitzt: Können queere Menschen in Halle, Magdeburg, der Altmark oder im Harz sichtbar, sicher und selbstbestimmt leben?



Ob das Landesprogramm ein Fortschritt wird oder am Ende doch nur Symbolpolitik bleibt, dürfte sich erst zeigen, wenn aus Ankündigungen belastbare Realität wird.