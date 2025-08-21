Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57839
  • Heute, 04:03h 1 Min.

Am Dobben

Symbolbild (Bild: IMAGO / IPA Photo))

In Bremen-Mitte wurde am frühen Sonntagmorgen eine trans Person und ihr schwuler Begleiter von zwei bislang unbekannten Tätern queer­feindlich beleidigt und angegriffen. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Sonntagmittag.

Laut Polizeibericht sprach das Duo die 27-jährige trans Person und ihren 29 Jahre alten Begleiter im Bereich der Straße Am Dobben "aufgrund ihres Aussehens und der sexuellen Orientierung" an. Dabei kam es zum Streit zwischen ihnen. Anschließend beleidigten die Täter sie und schubsten beide zu Boden, wobei sie leichte Verletzungen erlitten.

Als Passant*­innen sich einmischten, flüchteten die Angreifer unerkannt. Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein; mit normaler Statur, dunklen, lockigen Haaren und Oberlippenbart. Sie waren zur Tatzeit mit grünen Jacken, weißen Shirts, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung sowie Körper­ver­letzung und sucht Zeug*­innen. Hinweise können unter der Rufnummer (0421) 362-3888 mitgeteilt werden. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Am Dobben
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Bremen
06.11.25 | Queere Politikerin
Bremen: Henrike Müller als Umweltsenatorin nominiert
26.10.25 | Henrike Müller
Bremen bekommt queere Umweltsenatorin
12.10.25 | 22-Jähriger festgenommen
Schwules Paar in Bremen bedroht: "Ich bringe euch um"
04.09.25 | "Diskriminierender Äußerungen" missbilligt
Bremen: Evangelische Kirche distanziert sich von queer­feindlicher Hahne-Predigt
24.08.25 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: 23-Jähriger nach CSD mit Messer bedroht
21.08.25 | Bremen
Nach brutaler Attacke auf trans Person: Polizei nimmt zwei Teenager fest
-w-
Neu auf queer.de
Lobrede auf Co-Star
Meryl Streep: Stanley Tucci "strahlt eine Eleganz in seiner Heterosexualität aus"
Mit weiteren "ESC-Legenden" wie Lordi
Mit anderen "Legenden": Max Mutzke tritt beim ESC 2026 auf
#WirVerlassenX
SPD, Grüne und Linke verlassen X gemeinsam
Berlin
Kultursenator Evers bald öfter im Theater
Neuer Regierungsbericht
Trump-Regierung: Schutz von queeren Menschen ist "antichristlich"
Eurovision-Queen in Wien
Nach 54 Jahren: Vicky Leandros kehrt zum ESC zurück
Vox-Kuppelshow
"First Dates Hotel": Schwuler reist mit bester lesbischer Freundin an
Einer der besten Kinostarts 2026
"Der Teufel trägt Prada 2": Erfolgreiches Comeback für Meryl Streep