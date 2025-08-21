Heute, 04:03h 1 Min.



Symbolbild (Bild: IMAGO / IPA Photo))

In Bremen-Mitte wurde am frühen Sonntagmorgen eine trans Person und ihr schwuler Begleiter von zwei bislang unbekannten Tätern queer­feindlich beleidigt und angegriffen. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Sonntagmittag.



Laut Polizeibericht sprach das Duo die 27-jährige trans Person und ihren 29 Jahre alten Begleiter im Bereich der Straße Am Dobben "aufgrund ihres Aussehens und der sexuellen Orientierung" an. Dabei kam es zum Streit zwischen ihnen. Anschließend beleidigten die Täter sie und schubsten beide zu Boden, wobei sie leichte Verletzungen erlitten.



Als Passant*­innen sich einmischten, flüchteten die Angreifer unerkannt. Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein; mit normaler Statur, dunklen, lockigen Haaren und Oberlippenbart. Sie waren zur Tatzeit mit grünen Jacken, weißen Shirts, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet.



Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung sowie Körper­ver­letzung und sucht Zeug*­innen. Hinweise können unter der Rufnummer (0421) 362-3888 mitgeteilt werden. (cw)