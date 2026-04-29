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Einer der besten Kinostarts 2026

"Der Teufel trägt Prada 2": Erfolgreiches Comeback für Meryl Streep

Das Startergebnis des ersten Teils wurde mehr als verdoppelt: "Der Teufel trägt Prada 2" legte einen der stärksten Kinostarts des Jahres hin. Vor allem bei einer überraschenden Zielgruppe ist die Fortsetzung mit Meryl Streep erfolgreich.


Anne Hathaway (li.) und Meryl Streep locken Menschen weltweit in die Kinos (Bild: 20th Century Studios)
  • Heute, 10:11h 2 Min.

Der erste Teil entwickelte sich nur langsam zum Hit, die Fortsetzung startet gleich durch. "Der Teufel trägt Prada 2" spielte laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am ersten Wochenende weltweit 233,6 Millionen US-Dollar ein. 77 Millionen davon entfielen auf den Heimatmarkt USA.

Mit diesem Ergebnis reiht sich "Der Teufel trägt Prada 2" in den USA in die Riege der erfolgreichsten Filme des Jahres ein. "Der Astronaut  Project Hail Mary" mit Ryan Gosling war im März mit 80 Millionen Dollar gestartet. "Michael" legte Ende April einen drauf. Das Biopic über Michael Jackson spielte am ersten Wochenende in den USA rund 97 Millionen Dollar ein. "Der Super Mario Galaxy Film" führt die Rangliste mit 131 Millionen Dollar an.

Jenseits von Nordamerika startete "Der Teufel trägt Prada 2" noch erfolgreicher. Die eingespielten 156,6 Millionen Dollar markieren den besten Start eines Hollywood-Films im Rest der Welt in diesem Kinojahr.

Platz 1 in Deutschland

In Deutschland wurden laut "Blickpunkt:Film" seit dem Start am Donnerstag 625.000 Tickets für "Der Teufel trägt Prada 2" verkauft. Demnach nahm der Film an den deutschen Kinokassen 5,65 Millionen Euro ein  und belegte damit Platz eins in der Kino-Hitparade vor "Michael", der an seinem zweiten Wochenende 4,65 Millionen Euro in der Bundesrepublik umsetzte.

"Der Teufel trägt Prada 2": Erfolgreich bei jüngeren Zuschauer*innen

Laut "The Hollywood Reporter" kam "Der Teufel trägt Prada 2" in allen demografischen Gruppen gut an. Laut einer Umfrage bestand am Eröffnungstag der Großteil der Besucher aus Personen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren. Eine Altersgruppe also, die den ersten Teil von 2006 eher nicht im Kino geschaut hatte.

"Der Teufel trägt Prada" war vor 20 Jahren mit bescheidenen 27,5 Millionen Dollar (ohne Inflationsanpassung) an den Start gegangen. Erst über Mundpropaganda entwickelte sich der erste Teil zum Erfolg  und über die Jahre zu einem Kultfilm.

In "Der Teufel trägt Prada 2" kehren alle Stars aus dem ersten Teil zurück. Meryl Streep (76) schlüpft erneut in die Rolle der berüchtigten Mode-Chefredakteurin Miranda Priestly. Anne Hathaway (43), Stanley Tucci (65) und Emily Blunt (43) feiern ebenfalls ein Comeback. (spot/cw)

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Der Teufel trägt Prada 2
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