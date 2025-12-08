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Vox-Kuppelshow

"First Dates Hotel": Schwuler reist mit bester lesbischer Freundin an

In der Primetime von Vox wird es wieder queer: Im First Dates Hotel sucht der 29-jährige Joel aus Hamburg nach dem Mann seines Lebens. Dabei hilft ihm seine beste Freundin Melis, die selbst auf Frauensuche ist.


Joel und Melis suchen gemeinsam auf Mallorca nach der großen Liebe (Bild: RTL+)

  • Heute, 11:31h 2 Min.

Der 29-jährige Joel, ein Content-Creator aus Hamburg, will nach fünf Jahren Singledasein wieder einen Mann an seiner Seite. Auf der Partnersuche soll ihm nun die Vox-Sendung "First Dates Hotel" und Gastgeber Roland Trettl helfen. Joel ist einer der Kandidat*innen, die in der neuesten Folge, die am Montagabend um 20:15 Uhr bei Vox zu sehen ist, auf die Pirsch geht.

"Ich sehne mich nach bedingungsloser Liebe. Nach jemandem, der mich so nimmt, wie ich bin", so Joel. Dass der Content Creator aus Hamburg so lange niemanden an sich herangelassen hat, kommt jedoch nicht von ungefähr: Seine erste und bisher einzige Beziehung war sehr toxisch und geprägt von Gewalt: "Das war ganz, ganz traumatisch", erinnert er sich.

Doch nun blickt er wieder zuversichtlich in die Zukunft. Ein paar Bedingungen hat er für seinen Traummann: diese könne gerne tätowiert und müsse unbedingt größer als er sein.

Melis sucht feminine Frauen

Dabei ist Joel auf Mallorca nicht alleine: Seine Bestie Melis (28), eine Model-Bookerin aus Hamburg, begleitet ihn. Allerdings nicht ganz uneigennützig  sie sucht auf der Insel nämlich ihre Traumpartnerin: "Optisch bin ich nicht festgelegt, aber ich finde feminine Frauen anziehend", sagte sie im Vorfeld der Show. Sie sei auf der Suche nach einer Person, mit der sie "Quality Time" verbringen könne. Wer erfolgreich sein wird, wird das Publikum am Montagabend erfahren. Zahlende Kund*innen von RTL+ können bereits jetzt die Folge ansehen.

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Bei "First Dates" verkuppelt Moderator und Gastronom Roland Trettl bereits seit acht Jahren Jahren Paare  jeweils wochentags um 18 Uhr. Seit sechs Jahren gibt es auch die Primetime-Ausgabe "First Dates Hotel". Dabei werden auch immer wieder queere Paare verkuppelt. Im Dezember traf bei "First Dates" etwa eine nichtbinäre Person auf einen trans Mann (queer.de berichtete). (cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

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