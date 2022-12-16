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Eurovision-Queen in Wien

Nach 54 Jahren: Vicky Leandros kehrt zum ESC zurück

Über 50 Jahre nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest mit "Après toi": Vicky Leandros kehrt zum ESC zurück. Sie tritt beim Halbfinale in Wien auf. Damit schließt sich für die Sängerin ein Kreis.


ESC-Star Vicky Leandros kehrt an jenen Ort zurück, an dem ihre Karriere vor fast sechs Jahrzehnten begann (Bild: Stefan Brending / wikipedia)

  • Heute, 11:40h 2 Min.

1972 gewann Vicky Leandros (76) den Eurovision Song Contest  nun kehrt die Deutsch-Griechin auf die ESC-Bühne zurück. Die Sängerin wird am 12. Mai das erste Halbfinale des Musikwettbewerbs in Wien eröffnen. Außer Konkurrenz natürlich. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Vicky Leandros wird in der Wiener Statthalle "L'amour est bleu" singen. Damit schließt sich für die Sängerin ein Kreis. Mit diesem Lied trat sie 1967 zum ersten Mal beim Eurovision Song Contest an  ebenfalls in Wien. "Ich freue mich sehr, nach Wien zurückzukehren, wo mit meiner ersten Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit 'L'amour est bleu' alles begann'", sagte Leandros dem Boulevardblatt.

Vicky Leandros: Durchbruch beim ESC 1967 in Wien

Mit "L'amour est bleu" erreichte Leandros, damals noch in Schwarz-Weiß, 1967 Platz vier für Luxemburg. Angetreten war die damals 17-Jährige noch unter ihrem Künstlernamen Vicky. Für die gebürtige Griechin markierte der Auftritt in der österreichischen Hauptstadt den Beginn einer Weltkarriere. Gewinnerin vor 59 Jahren war übrigens Sandie Shaw mit "Puppet On A String" für Großbritannien.

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1972 ging Vicky Leandros erneut für Luxemburg ins ESC-Rennen. Mit "Après toi" holte sie im schottischen Edinburgh den ersten Platz. Den Song hatte ihr Vater Leo Leandros (1923-2025) komponiert.

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2006 wollte es Vicky Leandros noch einmal beim ESC wissen. Das Event fand in diesem Jahr in ihrem Geburtsland Griechenland statt. Diesmal trat Leandros für Deutschland an. Mit "Don't Break My Heart" unterlag sie im Vorentscheid aber Texas Lightning. Die Country-Band um Olli Dittrich erreichte mit "No No Never" Platz 14 im Athener Vorort Marousi.

Obwohl sie 2024 ihre Abschiedstournee beendete, ist Vicky Leandros weiter auf der Bühne aktiv. Neben ihrem Auftritt beim Halbfinale des ESC ist sie mit der "Schlagernacht des Jahres 2026" mit Stars wie Matthias Reim und Kerstin Ott unterwegs. (spot/cw)

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