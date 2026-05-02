Kultursenator Evers bald öfter im Theater

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57848
  • Heute, 14:41h 1 Min.

Im neuen Amt: Stefan Evers (CDU), Berliner Senator für Finanzen, ist für den Rest der Legislaturperiode auch für die Kulturverwaltung zuständig (Bild: Paul Schneider)

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (46) wird nach der zusätzlichen Übernahme des Kulturressorts wohl öfter als bisher ins Theater, in die Oper oder ins Konzert gehen  und zwar dienstlich. "Ich bin von jeher bemüht, rote Teppiche zu vermeiden und bezahle meine Karten gern privat. Es liegt aber nahe, dass die Frequenz meiner Besuche in nächster Zeit steigt", sagte der schwule CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Privat nutzt Evers das pralle Berliner Kulturangebot bisher regelmäßig, aber: "Zu selten in Anbetracht der Möglichkeiten. Einmal im Monat darf man als die Regel bezeichnen." Spezielle Favoriten hat er nicht  oder verrät sie nicht. "Ein Ranking der Berliner Kultureinrichtungen verbietet sich. Von der Philharmonie bis zum BKA-Theater hat jede ihre ganz eigene Art von Weltklasse."

Nach dem Rücktritt der bisherigen Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) wegen einer Fördermittelaffäre hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in der Vorwoche mitgeteilt, dass Evers auch die Senatsverwaltung für Kultur leiten soll (queer.de berichtete). (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Politik
04.05.26 | Neuer Regierungsbericht
Trump-Regierung: Schutz von queeren Menschen ist "antichristlich"
04.05.26 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: Queer­feindlicher Angriff am frühen Sonntagmorgen
03.05.26 | In diesem Monat berät das Kabinett
Neues Queer-Programm in Sachsen-Anhalt unter Druck
03.05.26 | Polizeibericht
Berlin: Homofeindliche und rassistische Attacke in der U-Bahn
03.05.26 | Sachsen-Anhalt
"Vielfalt ohne Alternative": CSD Dessau fast ohne Zwischenfälle
02.05.26 | Auslieferung weiter offen
Rechtsextremist Liebich noch immer nicht im deutschen Knast
-w-
Neu auf queer.de
Lobrede auf Co-Star
Meryl Streep: Stanley Tucci "strahlt eine Eleganz in seiner Heterosexualität aus"
Mit weiteren "ESC-Legenden" wie Lordi
Mit anderen "Legenden": Max Mutzke tritt beim ESC 2026 auf
#WirVerlassenX
SPD, Grüne und Linke verlassen X gemeinsam
Berlin
Kultursenator Evers bald öfter im Theater
Neuer Regierungsbericht
Trump-Regierung: Schutz von queeren Menschen ist "antichristlich"
Eurovision-Queen in Wien
Nach 54 Jahren: Vicky Leandros kehrt zum ESC zurück
Vox-Kuppelshow
"First Dates Hotel": Schwuler reist mit bester lesbischer Freundin an
Einer der besten Kinostarts 2026
"Der Teufel trägt Prada 2": Erfolgreiches Comeback für Meryl Streep