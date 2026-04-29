Meryl Streep: Stanley Tucci "strahlt eine Eleganz in seiner Heterosexualität aus"



Meryl Streep (li.) feiert Stanley Tucci und Emily Blunt für ihre Sterne am Hollywood Walk of Fame (Bild: IMAGO / AFF-USA)

Heute, 16:00h 2 Min.

"Der Teufel trägt Prada"-Star Stanley Tucci und seine Schauspielkollegin und Schwägerin Emily Blunt haben am vergangenen Donnerstag einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten  rechtzeitig zum erfolgreichen Kinostart des 2. Teils der Filmkomödie über die Mode-Welt. Mehr als der Stern dürfte ihn aber die Rede erfreut haben, die Hauptdarstellerin Meryl Streep zu seinen Ehren hielt.



Die 76-Jährige ging dabei auch auf die sexuelle Orientierung Tuccis ein, die viele seiner Fans noch heute überrascht: "Stanley strahlt eine Eleganz in seiner Heterosexualität aus, seiner unbestreitbaren Heterosexualität, die beeindruckend ist", sagte die dreifache Oscargewinnerin nach Angaben des Magazins "People". "Nicht, dass Heterosexualität besser wäre als jede andere Form der Sexualität, es ist einfach diese Eleganz  echte, ungezwungene, natürliche, ungestellte Eleganz." Daraufhin fügte sie anerkennend hinzu: "Das ist manchmal schwieriger für heterosexuelle Männer."

"Es ist unmöglich, Stanley Tucci nicht zu lieben"

Auch ansonsten zeigt sich Streep ganz angetan von ihrem 65-jährigen Co-Star: "Ich bin in dich verliebt, so wie jede andere Person auch. Es ist unmöglich, Stanley Tucci nicht zu lieben." Außerdem erklärte sie: "Es gibt niemanden in der Welt, der das getan hat, was er getan hat." Zu seinem schauspielerischen Talent sagte Streep: "Er findet in jedem Mann, den er spielt, immer etwas Wahres und Überraschendes. Er verwandelt Charakterrollen in Hauptdarsteller-Material." Zudem sei Tucci "weltgewandt, verschmitzt, witzig".



Stanley Tucci ist seit 2012 mit der britischen Literaturagentin Felicity Blunt verheiratet, der Schwester der Schauspielerin von Emily Blunt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt in London. Zuvor war er bis mit Kathryn Spath verheiratet  bis zu deren Brustkrebs-Tod im Jahr 2009.



Tucci spielte bereits mehrfach schwule Figuren in seinen Filmen, auch jenseits seiner Rolle in "Der Teufel trägt Prada". Seinen ersten schwulen Kuss vor der Kamera hatte er 1996 im Independent-Film "Seitensprung in Manhattan". Danach hatte er schwule Rollen in Filmen wie "Burlesque" (2010), "Die Gärtnerin von Versailles" (2014) oder "Supernova" (2020). (cw)