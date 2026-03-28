Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57857
  • Heute, 10:18h 2 Min.

Britney Spears ist nach ihrer Alkoholfahrt noch einmal glimpflich davongekommen (Bild: https://www.flickr.com/photos/rhysadams/ wikipedia)

Nachdem Ende April Anklage gegen Britney Spears (44) erhoben wurde, hat sich die Sängerin im Rahmen einer Vereinbarung am Montag für schuldig bekannt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Spears war Anfang März im kalifornischen Bezirk Ventura County nördlich von Los Angeles verhaftet worden (queer.de berichtete). Ihr wurde vorgeworfen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Verurteilt wurde sie aufgrund der Abmachung wegen eines milderen Vorwurfs des rücksichtslosen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Der Anwalt von Spears, die laut des Magazins "People" nicht zugegen war, habe im Namen seiner Mandantin die Schuld eingestanden. "Mit ihrem heutigen Geständnis hat Britney die Verantwortung für ihr Verhalten übernommen", wird aus einem Statement des Anwalts zitiert. "Sie hat bedeutende Schritte unternommen, um positive Veränderungen herbeizuführen", was sich auch darin zeige, dass der Bezirksstaatsanwalt von Ventura County sich dazu entschieden habe, die zur Last gelegten Vorwürfe zu mildern und die sogenannte DUI-Anklage fallen zu lassen.

Auflagen für Britney

Ohne Strafe kommt die Sängerin allerdings nicht davon. Sie wurde von dem zuständigen Richter zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Monaten sowie zusätzlich einem Tag in Haft verurteilt. Dieser Tag werde ihr als bereits verbüßt angerechnet. Daneben bekam Spears eine Geldstrafe in Höhe von 571 US-Dollar (488 Euro) und muss an einem dreimonatigen Programm teilnehmen, in dem das Fahren unter Alkoholeinfluss in rund 30 Stunden Unterricht thematisiert wird. Darüber hinaus habe sich Spears etwa dazu bereiterklärt, einmal pro Woche eine psychologische Klinik und zweimal im Monat eine psychiatrische Klinik aufzusuchen.

Der Bezirksstaatsanwalt habe den Deal bestätigt und erklärt, dass Spears nach der Festnahme bereits im "frühesten Stadium" Verantwortung übernommen habe. "Wir möchten nicht, dass Frau Spears rückfällig wird", habe er gesagt. Nach dem Vorfall soll sich Spears laut Angaben einer Sprecherin freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben haben (queer.de berichtete). (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Britney Spears
01.05.26 | Nach Alkoholfahrt
Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt
26.04.26 | Nach Festnahme
Britney Spears in Entzugsklinik: Ex Sam Asghiri findet es "großartig"
14.04.26 | Star hat sich in Entzugsklinik begeben
Britney Spears: Ihre turbulenten Jahre seit dem Ende der Vormundschaft
13.04.26 | Fünf Wochen nach ihrer Festnahme
Britney Spears begibt sich freiwillig in eine Entzugsklinik
30.03.26 | Nach Festnahme wegen Alkohol am Steuer
Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears
28.03.26 | Trunkenheit am Steuer?
Britney Spears meldet sich erstmals nach Festnahme zu Wort
Neu auf queer.de
Oberverwaltungsgericht Münster
NRW: Trans Kommissarin vorerst von Beförderung ausgeschlossen
"Melodies In The Forest"
Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama
"In eleganter Abendgarderobe"
Dreh in Berlin: Tokio Hotel suchen Statist*­innen für neues Musikvideo
"Pitch Perfect"-Star und Ehefrau
"Wunderbarer Segen": Zweite Tochter von Rebel Wilson ist da
Kann noch nicht auf die Bühne
Dolly Parton: Gesundheitsupdate mit guten und schlechten Nachrichten
Katholische Kirche
Vatikan stellt klar: Segnungen von Homo-Paaren soll weitgehend verboten bleiben
Auch das FBI ist involviert
Cyberattacken auf den ESC: Wien ruft zweithöchste Terror-Warnstufe aus
Video des Tages
Die toughe Erfolgsfrau und ihre unangepasste queere Schwester