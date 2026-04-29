Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57860

Auch das FBI ist involviert

Cyberattacken auf den ESC: Wien ruft zweithöchste Terror-Warnstufe aus

Bereits jetzt herrschen in Österreich höchste Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich des ESC, der am 16. Mai seinen Sieger kürt. Sogar das FBI ist mit einer eigenen Taskforce im Einsatz.


Der Eurovision Song Contest ist dieses Jahr unter Terrorgefahr (Bild: IMAGO / SEPA.Media / Michael Indra)

  • Heute, 13:53h 2 Min.

Mit den beiden ESC-Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie dem Finale am 16. Mai steht ganz Österreich und vor allem Wien im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest ist aber offenbar auch mehr denn je von Hacker- und Cyberangriffen bedroht, wie die jüngsten Entwicklungen zeigen. Wie aus österreichischen Medienberichten hervorgeht, wurde inzwischen die zweithöchste Terror-Warnstufe aus- und sogar das amerikanische FBI hinzugerufen, um für einen sicheren und fehlerfreien Ablauf zu sorgen.

Demnach werde es für die ESC-Woche eine eigens dafür ins Leben gerufene Taskforce der US-Behörde geben, die sich in New York City für einen etwaigen Einsatz bereithält. Das hatte Dieter Csefan, Vizepräsident der Landespolizeidirektion, laut der Zeitung "Heute" in einer Pressekonferenz verraten.

Besagte Taskforce sei bereits "24/7 besetzt" und habe das vorrangige Ziel, potenzielle Hackerangriffe frühzeitig zu "erkennen und abzuwehren".

Besonders gefährdete Nationen bringen eigenen Schutz

Generell wolle man während der Großveranstaltung nichts dem Zufall überlassen. Die Sicherheitsstufe, die während dem ESC vor Ort herrscht, sei so hoch "wie auf einem internationalen Flughafen", wird Csefan weiter zitiert. So gebe es für das Publikum eine strikte "No-Bag-Policy". Auch die Spezialeinheit Cobra, das österreichische Pendant zum SEK, wird präsent sein.

Unter anderem das Teilnehmerland Israel hat außerdem angekündigt, seine eigenen Sicherheitskräfte mit nach Österreich zu bringen. Die Teilnahme des israelischen Sängers Noam Bettan (28) gilt als besonders umstritten, laut österreichischer Polizei werde es im Zuge des ESC zahlreiche Pro-Palästina-Demonstrationen in Wien geben  darunter eine Großdemo mit bis zu 3.000 Teilnehmenden. Linksextreme kündigten auch Blockadeaktionen an. Es bestehen Befürchtungen, dass Drohnenattacken als Störaktion eingesetzt werden könnten.

Wo landet Deutschland?

Für Deutschland geht in diesem Jahr Sängerin Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire" an den Start. Wie die vier weiteren Mitglieder der "Big Five" ist auch Deutschland direkt für das Finale am 16. Mai qualifiziert. Der queere Sänger JJ (25) hatte im vergangenen Jahr den ESC dank seines Gewinnerlieds "Wasted Love" nach Österreich geführt. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Eurovision Song Contest
04.05.26 | Mit weiteren "ESC-Legenden" wie Lordi
Mit anderen "Legenden": Max Mutzke tritt beim ESC 2026 auf
04.05.26 | Eurovision-Queen in Wien
Nach 54 Jahren: Vicky Leandros kehrt zum ESC zurück
04.05.26 | Eurovision Song Contest
Wie gewinnt man eigentlich den ESC?
01.05.26 | Eurovision Song Contest
Das sind die Favoriten beim diesjährigen ESC in Wien
30.04.26 | High mit Sarah Engels
Studie: ESC ist eine der drogenintensivsten Nächte des Jahres
29.04.26 | Eurovision Song Contest 2026 in Wien
Der ESC-Probenplan ist da: Sarah Engels startet am 7. Mai
-w-
Neu auf queer.de
Oberverwaltungsgericht Münster
NRW: Trans Kommissarin vorerst von Beförderung ausgeschlossen
"Melodies In The Forest"
Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama
"In eleganter Abendgarderobe"
Dreh in Berlin: Tokio Hotel suchen Statist*­innen für neues Musikvideo
"Pitch Perfect"-Star und Ehefrau
"Wunderbarer Segen": Zweite Tochter von Rebel Wilson ist da
Kann noch nicht auf die Bühne
Dolly Parton: Gesundheitsupdate mit guten und schlechten Nachrichten
Katholische Kirche
Vatikan stellt klar: Segnungen von Homo-Paaren soll weitgehend verboten bleiben
Auch das FBI ist involviert
Cyberattacken auf den ESC: Wien ruft zweithöchste Terror-Warnstufe aus
Video des Tages
Die toughe Erfolgsfrau und ihre unangepasste queere Schwester