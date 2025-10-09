Dolly Parton: Gesundheitsupdate mit guten und schlechten Nachrichten

Heute, 14:53h 3 Min.

Musikfans, die sich zuletzt Sorgen um Dolly Parton (80) gemacht haben, können offenbar etwas aufatmen. Die Country-Sängerin hat sich am Montag selbst zu Wort gemeldet. Sie spreche gut auf Medikamente an, ganz ist sie aber nicht gesundet, nachdem sie zuvor berichtet hatte, dass mehrere Eingriffe notwendig waren.



"Ich habe eine gute und eine kleine schlechte Nachricht", sagt Parton in einem auf Social Media veröffentlichten Video. "Aber die gute Nachricht ist, dass ich sehr gut auf die Medikamente und Behandlungen anspreche und es mir von Tag zu Tag besser geht. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch eine kleine Weile dauern wird, bis ich wieder auf Bühnenniveau bin [...]." Einige der Medikamente und Behandlungen machten sie ein bisschen schwindelig.

Mit Humor vergleicht sich Parton mit einem alten Auto. Das Ärzteteam habe festgestellt, dass man unter anderem am Motor und dem Getriebe arbeiten sowie die Zündkerzen auswechseln musste. Die Sängerin scherzt: "Ich weiß, dass ich immer noch verrückt bin, aber sie haben nichts über meine mentale Gesundheit gesagt." Sie habe auch Probleme mit Nierensteinen, von denen die Ärzte jährlich mehr entnehmen müssten als im Steinbruch von Rockwood in Tennessee. Parton wisse, dass sie alles etwas albern beschreibe, sie wolle aber unbeschwert mit der Angelegenheit umgehen. Ernsthafter berichtet Parton aber doch: "Mein Immun- und mein Verdauungssystem sind in den letzten Jahren völlig aus dem Gleichgewicht geraten, und sie arbeiten jetzt hart daran, dass diese wieder zu Kräften kommen."



Thank you for standing by me and showing me so much love and support over the past year. Ive still got some healing to do, but I am on my way! See you soon. pic.twitter.com/HXpJqTUJXZ Dolly Parton (@DollyParton) May 4, 2026 / DollyParton

|

Parton sagt verschobene Las-Vegas-Shows ab



Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation muss Parton trotzdem ihre anstehenden Shows in Las Vegas absagen. Zuvor waren diese verschoben worden. Im September 2025 hatte sie auf Instagram angekündigt, ihre Residenz in Las Vegas verschieben zu müssen. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe vornehmen lassen muss", teilte Parton mit.



In dem neuen Video kommt Parton auch auf ihren verstorbenen Ehemann Carl Thomas Dean (1942-2025) zu sprechen. Viele hätten sich "Sorgen um mich und Carl gemacht, und das war wirklich toll von euch. Aber nachdem wir ein Jahr voller Premieren hinter uns haben  ich meine die Feiertage und vor allem unseren Hochzeitstag sowie den Tag seines Todes, den 3. März -, war das schwierig für mich", sagt Parton. Sie werde ihn immer lieben und stets vermissen, aber ihre Fans wüssten nicht, wie viel ihr die Unterstützung während der letzten Monate bedeutet habe. Sie könne den Menschen nur aus tiefstem Herzen danken. (spot/cw)