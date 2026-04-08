Dreh in Berlin: Tokio Hotel suchen Statist*­innen für neues Musikvideo

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57864
  • Heute, 15:20h 2 Min.

Bill Kaulitz und Co. sind auf der Suche nach Menschen in schicker Abendkleidung (Bild: Leonhard Lenz / wikipedia)

Wer schon immer mal in einem Musikvideo der Band Tokio Hotel mitwirken wollte, bekommt bald die Gelegenheit dazu. Bereits kommende Woche wird in Berlin gedreht, die Suche nach Statist*­innen läuft auf Hochtouren. Über den offiziellen Instagram-Account der Gruppe wurde mitgeteilt, welche Bedingungen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu erfüllen haben.

"Hallo ihr Mäuse, wir wollen euch als Statisten in unserem nächsten Musikvideo dabei haben!", heißt es zu Beginn des Posts. Demnach stehen die Dreharbeiten am Montag (11. Mai) an und werden voraussichtlich von 18:30 bis 22:00 Uhr andauern. Eine genaue Location wurde nicht mitgeteilt, nur der Drehort Berlin ist bekannt. Viel Zeit haben interessierte Fans nicht mehr, nur noch bis einschließlich diesen Mittwoch werden Bewerbungen akzeptiert.

Einige Bedingungen haben die Statisten zudem zu erfüllen. So müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein und sollen "aussagekräftige Fotos in eleganter Abendgarderobe" einsenden. Diese Bitte lässt also vermuten, dass es bei dem Dreh glamourös zugehen könnte.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Band sprüht vor Tatendrang

Bill und Tom Kaulitz (jeweils 36) sowie Georg Listing (39) und "Let's Dance"-Liebling Gustav Schäfer (37) sprühen derzeit nur so vor Tatendrang. Im Februar dieses Jahres kündigte das Quartett nicht nur eine neue Single namens "California Nights" an, sondern auch ein neues Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zudem verkündete die Band noch während ihrer großen Europatour im vergangenen Jahr, auch 2026 wieder durch die Lande zu reisen.

Der Startschuss der europaweiten Arena Tour 2026 fällt am 28. Oktober in London, danach geht es unter anderem nach Paris, Mailand, Zürich und Madrid. Zudem sind Tokio Hotel in diversen deutschen Metropolen zu Gast: Hamburg (1. November), Frankfurt (5. November), Berlin (7. November), Nürnberg (8. November), Leipzig (13. November), München (16. November) und Düsseldorf (19. November). (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Tokio Hotel
22.04.26 | "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood"
Findet er die große Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik
16.04.26 | Bild des Tages
Tom und Bill Kaulitz bekommen eigene Wachsfiguren in Berlin
15.04.26 | Tokio Hotel in Feierlaune
"Sah so asozial aus": Bill Kaulitz über Party in Hotelzimmer
15.04.26 | Damit hat Günther Jauch nicht gerechnet
Überraschung bei "Wer wird Millionär?": Bill Kaulitz ist Telefonjoker
11.04.26 | Rust
Radio Regenbogen Award: Jubel für Tokio Hotel
08.04.26 | "Eat Pray Bark"
Queere Hundekomödie in 49 Ländern in Top Ten
-w-
Neu auf queer.de
Oberverwaltungsgericht Münster
NRW: Trans Kommissarin vorerst von Beförderung ausgeschlossen
"Melodies In The Forest"
Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama
"In eleganter Abendgarderobe"
Dreh in Berlin: Tokio Hotel suchen Statist*­innen für neues Musikvideo
"Pitch Perfect"-Star und Ehefrau
"Wunderbarer Segen": Zweite Tochter von Rebel Wilson ist da
Kann noch nicht auf die Bühne
Dolly Parton: Gesundheitsupdate mit guten und schlechten Nachrichten
Katholische Kirche
Vatikan stellt klar: Segnungen von Homo-Paaren soll weitgehend verboten bleiben
Auch das FBI ist involviert
Cyberattacken auf den ESC: Wien ruft zweithöchste Terror-Warnstufe aus
Video des Tages
Die toughe Erfolgsfrau und ihre unangepasste queere Schwester