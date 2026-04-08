Dreh in Berlin: Tokio Hotel suchen Statist*­innen für neues Musikvideo

Heute, 15:20h 2 Min.



Bill Kaulitz und Co. sind auf der Suche nach Menschen in schicker Abendkleidung (Bild: Leonhard Lenz / wikipedia

Wer schon immer mal in einem Musikvideo der Band Tokio Hotel mitwirken wollte, bekommt bald die Gelegenheit dazu. Bereits kommende Woche wird in Berlin gedreht, die Suche nach Statist*­innen läuft auf Hochtouren. Über den offiziellen Instagram-Account der Gruppe wurde mitgeteilt, welche Bedingungen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu erfüllen haben.



"Hallo ihr Mäuse, wir wollen euch als Statisten in unserem nächsten Musikvideo dabei haben!", heißt es zu Beginn des Posts. Demnach stehen die Dreharbeiten am Montag (11. Mai) an und werden voraussichtlich von 18:30 bis 22:00 Uhr andauern. Eine genaue Location wurde nicht mitgeteilt, nur der Drehort Berlin ist bekannt. Viel Zeit haben interessierte Fans nicht mehr, nur noch bis einschließlich diesen Mittwoch werden Bewerbungen akzeptiert.



Einige Bedingungen haben die Statisten zudem zu erfüllen. So müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein und sollen "aussagekräftige Fotos in eleganter Abendgarderobe" einsenden. Diese Bitte lässt also vermuten, dass es bei dem Dreh glamourös zugehen könnte.



Band sprüht vor Tatendrang



Bill und Tom Kaulitz (jeweils 36) sowie Georg Listing (39) und "Let's Dance"-Liebling Gustav Schäfer (37) sprühen derzeit nur so vor Tatendrang. Im Februar dieses Jahres kündigte das Quartett nicht nur eine neue Single namens "California Nights" an, sondern auch ein neues Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zudem verkündete die Band noch während ihrer großen Europatour im vergangenen Jahr, auch 2026 wieder durch die Lande zu reisen.



Der Startschuss der europaweiten Arena Tour 2026 fällt am 28. Oktober in London, danach geht es unter anderem nach Paris, Mailand, Zürich und Madrid. Zudem sind Tokio Hotel in diversen deutschen Metropolen zu Gast: Hamburg (1. November), Frankfurt (5. November), Berlin (7. November), Nürnberg (8. November), Leipzig (13. November), München (16. November) und Düsseldorf (19. November). (spot/cw)