Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Weltkriegsdrama



Kevin Spacey in seiner Paraderolle als Francis Underwood in "House of Cards" (Bild: Netflix)

Heute, 15:37h 3 Min.

Der zweifache Oscarpreisträger Kevin Spacey kehrt vor die Kamera zurück. Der 66-jährige Amerikaner übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest". Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, beginnen die Dreharbeiten im Oktober  die Orte des Geschehens werden Italien und Tschechien sein.



Spacey verkörpert demnach in dem Film den 85-jährigen Petr Novotni, einen weltberühmten Dirigenten, dessen unheilvolle Vergangenheit ihn auf brutale Weise einholt. An seiner Seite stehen unter anderem John Savage ("Die durch die Hölle gehen"), Vincent Spano ("Rumble Fish"), Antonella Salvucci und Andrea Bruschi. Regie führt Roberto Lippolis, der das Drehbuch ebenfalls verfasst hat. Bekannt wurde er zuletzt mit seinem Drama "The Cat & the Moon".

Eine Entführung und ein düsteres Geheimnis

Die Filmhandlung laut "Deadline": Bei einem Spaziergang wird der gefeierte Dirigent Novotni (Spacey) entführt  und erkennt in seinem Entführer Yosef wieder, einen jüdischen Komponisten, dem er 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt begegnet war. Im weiteren Verlauf stoßen Novotnis Kinder auf ein verborgenes Tagebuch, das alles infrage stellt, was sie über ihren Vater zu wissen glaubten. Die Geschichte drehe sich folglich um Schuld, Mitwisserschaft und den Preis des Überlebens.



Eines der wenigen Projekte seit 2017



Für Spacey ist "Melodies in the Forest" eines der raren Engagements, seit ab 2017 schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Mehrere Männer hatten dem Schauspieler unangemessenes Verhalten während seiner Arbeit an "House of Cards" sowie während Theaterproduktionen in Großbritannien unterstellt.



Juristisch konnte der 66-Jährige aber bislang nicht belangt werden: 2023 sprach ihn ein britisches Gericht in einem Verfahren wegen sexueller Übergriffe gegen vier Männer frei (queer.de berichtete). Reine Zivilklage des US-Schauspielers Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") war bereits im Jahr zuvor gescheitert (queer.de berichtete). Letzten Monat einigte sich Spacey zudem außergerichtlich mit drei Männern in London, die eine Zivilklage wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe zwischen 2000 und 2013 angestrengt hatten (queer.de berichtete). Damit vermeidet er einen Prozess vor dem High Court in London, der für Oktober angesetzt war.



Letztes Jahr war Spacey am Rande der Filmfestspiele in Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden (queer.de berichtete). Damals hatte er auf dem Filmmarkt den britischen Thriller "The Awakening" vermarktet. Möglich ist, dass er auch dieses Jahr sein neues Projekt in Cannes vorstellt. Die 79. Internationalen Filmfestspiele finden dort vom 12. bis 23. Mai statt. In Hollywood oder größeren Filmen wurde der zweifache Oscar-Preisträger ("American Beauty", "Die üblichen Verdächtigen") bislang nicht wieder engagiert. (spot/dpa/cw)