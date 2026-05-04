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Glotze statt Freibad
ARD-Sender setzen wieder auf queere Sommer-Highlights
Vier ARD-Regionalsender zeigen in diesem Sommer wieder queere Feinkost die meisten Filme gibt es in deutscher Erstausstrahlung.
Der Film "Fireworks" läuft am 9. Juli im Bayerischen Fernsehen (Bild: Salzgeber)
- Heute, 14:40h 3 Min.
Unter dem Titel "rbb QUEER" hat das Regionalprogramm des Rundfunks Berlin-Brandenburg bereits seit acht Jahren eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm im Programm. Das Bayerische Fernsehen setzt mit "BR QUEER" seit 2022 ebenfalls einen starken Fokus auf das queere Kino. In diesem Jahr schließen sich wieder der MDR und WDR der Initiative an. Alle vier Sender präsentieren im Sommer herausragende queere Filme, die schon auf Festivals und im Kino begeistert haben darunter gleich mehrere preisgekrönte Produktionen.
Die Sendereihe startet kurz vor dem offiziellen Sommeranfang am 18. Juni: Bis 30. Juli gibt es im BR-Fernsehen jeweils donnerstags sieben Filme zu sehen. Im rbb Fernsehen laufen ebenfalls sieben queere Filme vom 14. Juli bis 18. August jeweils dienstags. Der MDR und der WDR ergänzen den queeren Filmsommer mit je einem Film in ihren Programmen. Zwölf der insgesamt 16 Filme erleben ihre Fernseh-Premiere als deutsche Erstausstrahlungen, ein weiterer läuft als Free-TV-Premiere.
Die Startzeiten der Filme liegen zwischen 22 und 24 Uhr sind also nichts für Frühaufsteher. Für sie sind sie auch dieses Jahr wieder in der ARD-Mediathek erhältlich, wo die queere Reihe laut den Sendern inzwischen regelmäßig ein Millionenpublikum erreicht. Hier darf man allerdings nicht trödeln: 30 Tage nach der Ausstrahlung löscht die kostenlose Streamingplattform die Filme wieder. Flankierend zur Reihe zeigt das BR-Fernsehen am 15. Juli um 22:45 Uhr die Dokumentation "Queer im Kino Wild. Romantisch. Frei", die auch in der ARD Mediathek abrufbar sein wird. (pm/cw)
"rbb QUEER" dienstags im rbb Fernsehen
14. Juli, 22:15 Uhr, "15 Liebesbeweise", Frankreich 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Alice Douard, Darsteller*innen: Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky
14. Juli, 23:50 Uhr, "Jungs vom Lande", Frankreich 2022, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Gaël Lépingle, Darsteller*innen: Léo Pochat, Serge Renko, Yves Batek Mendy
21. Juli, 22:15 Uhr, "Below Her Mouth", Kanada 2016, Regie: April Mullen, Darsteller*innen: Erika Linder, Natalie Krill, Sebastian Pigott
28. Juli, 22.15 Uhr, "Viet und Nam", Vietnam/Frankreich/Schweiz/Liechtenstein 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Trương Minh Quý, Darsteller*innen: Thanh Hai Pham, Duy Bao Djnh Dao, Thi Nga Nguyen
04. August, 22:15 Uhr, "Sad Jokes", Deutschland 2024, deutsche Erstausstrahlung, teilw. OmU, Regie: Fabian Stumm, Darsteller*innen: Fabian Stumm. Haley Louise Jones, Justus Meyer
11. August, 22:15 Uhr, "Chuck Chuck Baby", Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Janis Pugh, Darsteller*innen: Louise Brealey, Annabel Scholey, Sorcha Cusack
18. August, 22:15 Uhr: "Drei Kilometer bis zum Ende der Welt", Rumänien 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Emanuel Pârvu, Darsteller*innen: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumtrache, Laura Vasiliu
Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.
"BR QUEER" donnerstags im BR Fernsehen
18. Juni, 23:15 Uhr, "Rodeo", Frankreich 2022, Free-TV-Premiere, Regie: Lola Quivoron, Darsteller*innen: Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
25. Juni, 23:15 Uhr, "Lilies Not for Me", Südafrika/USA/Frankreich/Großbritannien 2024, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Will Seefried, Darsteller*innen: Fionn O'Shea, Robert Aramayo, Louis Hofmann
02. Juli, 23:15 Uhr, "Close to You", Kanada/Großbritannien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Dominic Savage, Darsteller*innen: Elliot Page, Hillary Baack, Peter Outerbridge
09. Juli, 23:15 Uhr, "Fireworks", Italien 2023, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Giuseppe Fiorello, Darsteller*innen: Gabriele Pizzuro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi
16. Juli, 23:15 Uhr, "What a Feeling", Österreich 2024, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Kat Rohrer, Darsteller*innen: Caroline Peters, Proschat Madani, Anton Noori
23. Juli, 23:15 Uhr, "Frau aus Freiheit", Polen/Schweden 2023, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Małgorzata Szumowska und Michał Englert, Darsteller*innen: Małgorzata Hajewska, Joanna Kulig, Mateusz Więcławek
30. Juli, 23:15 Uhr, "Aus meiner Haut", Deutschland 2022, Regie: Alex Schaad, Darsteller*innen: Mala Emde, Dimitrij Schaad, Jonas Dassler
MDR-Fernsehen
10. Juli, 24:00 Uhr (in der Nacht zum 11. Juli), "Little Trouble Girls", Slowenien/Italien/Kroatien/Serbien 2025, deutsche Erstausstrahlung, Regie: Urka Djukić, Darsteller*innen: Jara Sofija Ostan, Mina vajger, Saa Tabaković
WDR-Fernsehen
16. Juli, 23:45 Uhr, "Bis ans Ende der Nacht", Deutschland 2023, Regie: Christoph Hochhäusler, Darsteller*innen: Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris
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