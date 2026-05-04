ARD-Sender setzen wieder auf queere Sommer-Highlights

Heute, 14:40h 3 Min.

Unter dem Titel "rbb QUEER" hat das Regionalprogramm des Rundfunks Berlin-Brandenburg bereits seit acht Jahren eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm im Programm. Das Bayerische Fernsehen setzt mit "BR QUEER" seit 2022 ebenfalls einen starken Fokus auf das queere Kino. In diesem Jahr schließen sich wieder der MDR und WDR der Initiative an. Alle vier Sender präsentieren im Sommer herausragende queere Filme, die schon auf Festivals und im Kino begeistert haben  darunter gleich mehrere preisgekrönte Produktionen.



Die Sendereihe startet kurz vor dem offiziellen Sommeranfang am 18. Juni: Bis 30. Juli gibt es im BR-Fernsehen jeweils donnerstags sieben Filme zu sehen. Im rbb Fernsehen laufen ebenfalls sieben queere Filme  vom 14. Juli bis 18. August jeweils dienstags. Der MDR und der WDR ergänzen den queeren Filmsommer mit je einem Film in ihren Programmen. Zwölf der insgesamt 16 Filme erleben ihre Fernseh-Premiere als deutsche Erstausstrahlungen, ein weiterer läuft als Free-TV-Premiere.



Die Startzeiten der Filme liegen zwischen 22 und 24 Uhr  sind also nichts für Frühaufsteher. Für sie sind sie auch dieses Jahr wieder in der ARD-Mediathek erhältlich, wo die queere Reihe laut den Sendern inzwischen regelmäßig ein Millionenpublikum erreicht. Hier darf man allerdings nicht trödeln: 30 Tage nach der Ausstrahlung löscht die kostenlose Streamingplattform die Filme wieder. Flankierend zur Reihe zeigt das BR-Fernsehen am 15. Juli um 22:45 Uhr die Dokumentation "Queer im Kino  Wild. Romantisch. Frei", die auch in der ARD Mediathek abrufbar sein wird. (pm/cw)