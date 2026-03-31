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Gianluca Prestianni

FIFA weitet Sperre gegen homophoben Argentinier auf WM aus

Nach einer homophoben Äußerung in Richtung Vinícius Júnior zieht auch die FIFA gegen Gianluca Prestianni Konsequenzen. Ob er ins argentinische WM-Team kommt, ist aber noch offen.


Gianluca Prestianni hatte seinen Gegner als "Schwuchtel" beschimpft (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)
  • Gestern, 15:37h 2 Min.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die von der UEFA verhängte Sperre gegen den argentinischen Offensivspieler Gianluca Prestianni auch auf die Weltmeisterschaft ausgeweitet. Sollte der Flügelspieler von Benfica Lissabon für die argentinische Nationalmannschaft nominiert werden, würde er bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada die ersten beiden Spiele verpassen.

Der europäische Verband UEFA hatte Prestianni vor zwei Wochen für sechs Partien gesperrt, drei davon auf Bewährung (queer.de berichtete). Der 20-Jährige war im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid Mitte Februar mit Real-Profi Vinícius Júnior aneinandergeraten. Dabei hat er seinen Gegenspieler als "maricón" (Schwuchtel) beschimpft. Bei seiner verbalen Entgleisung hatte er seinen Mund mit dem Trikot verdeckt.

Der 20-Jährige hat homophobe Äußerung laut Ermittlungen eingeräumt. Öffentlich dafür entschuldigt hat er oder sein Verein Benfica Lissabon sich bis heute nicht. Vielmehr wurde der Spieler vom Clubpräsidenten in Schutz genommen.

UEFA bat um Übernahme der Sperre

Die FIFA kam nun wie erwartet einer Bitte der UEFA nach, die Sperre auf alle Wettbewerbe weltweit zu beziehen, einschließlich der WM. "Die FIFA-Disziplinarkommission hat entschieden, die von der UEFA verhängte Sperre über sechs Spiele weltweit anzuwenden", teilte der Verband mit.

Ob Prestianni von Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni in den WM-Kader berufen wird, ist offen. Prestianni kam bislang nur einmal bei einem Testspiel im November für die Albiceleste zum Einsatz. Beim WM-Vorbereitungsspiel gegen Sambia am 31. März stand er nicht auf dem Platz. Wird er nicht für die WM berücksichtigt, sitzt er die restlichen Spiele seiner Sperre in einem UEFA-Wettbewerb der kommenden Saison ab.

Titelverteidiger Argentinien startet am 17. Juni in Kansas City gegen Algerien ins Turnier und trifft fünf Tage später in Arlington auf Österreich. Komplettiert wird die Gruppe durch WM-Neuling Jordanien.

Regeländerung nach Prestianni-Vorfall

Nach dem Vorfall hatte das International Football Association Board (IFAB) vergangene Woche einen Vorschlag der FIFA als Regeländerung beschlossen. Demnach kann das Verdecken des Mundes bei Beleidigungen künftig als Platzverweis gewertet werden (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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