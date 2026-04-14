Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57885
Kanal powered by
  • Gestern, 17:31h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIVPrävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de

rubicon e. V. besetzt zum 01.08.2026 folgende Position:

Mitarbeiter_in (d/w/m) für den Arbeitsschwerpunkt Regenbogen­familien

Teilzeit 60% (24h/Woche) befristet als Elternzeitvertretung

Ihre Hauptaufgaben
● Beratung von Eltern und Regenbogen­familien sowie von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und queeren Menschen mit Kinderwunsch
● Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und queeren Menschen und deren Angehörigen in Krisensituationen
● Förderung und Initiierung von Selbsthilfe und Vernetzung der Kölner Initiativen für Regenbogen­familien
● Fortbildungen zum Thema Regenbogen­familien sowie Durchführung präventiver Maßnahmen für familienbezogene Fachkräfte der Stadt Köln (allgemeine Familienberatungsstellen, KiTa's etc.)
● Kooperation mit Interessensverbänden  auf Landes- und kommunaler Ebene
● Vernetzungstätigkeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Politik oder vergleichbarer Abschluss
● Erfahrung in Gruppenarbeit und (Familien-)Selbsthilfe
● Qualifizierung und Erfahrung in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement sowie in der Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen
● Möglichst Erfahrung in der psychosozialen Beratung- und in den Hilfen für Kinder, Jugend und Familien
● Möglichst abgeschlossene beraterisch-therapeutische Zusatzausbildung
● Fachkompetenz in mehrdimensionaler Diskriminierung

Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz zu queeren Lebensweisen, insbesondere zu Regenbogen­familien
● Offene, freundlicher Persönlichkeit mit kommunikativer Kompetenz
● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team
● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e.V. mit seinem Engagement für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Regelmäßige Supervision und Intervision
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif

Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein.

Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich in einer einzelnen zusammenhängenden PDF-Datei per E-Mail bis 31. Mai 2026 an: rubicon. e. V., Geschäftsführung, bewerbung@rubicon-koeln.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Jobs
29.04.26 | Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m) baraka  a place for international queers
29.04.26 | Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für HIV- und STI-Prävention für LSBT*I*Q
28.04.26 | Stellenausschreibung
Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung! Niedersachsen"
26.04.26 | In eigener Sache
queer.de sucht freie Autor*­innen
24.04.26 | Stellenausschreibung
Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in für Café Strich-Punkt
14.04.26 | Stellenanzeige
Mann-O-Meter sucht Projektleitung MANEO (m/w/d)
-w-
Neu auf queer.de
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m) für den Arbeitsschwerpunkt Regenbogen­familien
"Nicht gerecht und unzureichend"
Anti­diskriminierungs­stelle und LSVD+ kritisieren AGG-Reförmchen
27.000 unterzeichnen Petition
NRW: Widerstand gegen Anti­diskriminierungs­gesetz
Gianluca Prestianni
FIFA weitet Sperre gegen homophoben Argentinier auf WM aus
Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Frau!
ESC-Countdown: Sarah Engels führt Google-Suche an
Schleswig-Holstein
FDP kritisiert geplantes Anti­diskriminierungs­gesetz
Glotze statt Freibad
ARD-Sender setzen wieder auf queere Sommer-Highlights
Koalitionsvertrag vorgestellt
Baden-Württemberg: Grüne und CDU wollen "starke Stimme für Vielfalt" sein