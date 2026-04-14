https://queer.de/?57885
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m) für den Arbeitsschwerpunkt Regenbogenfamilien
- Gestern, 17:31h 2 Min.
rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Antidiskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIVPrävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de
rubicon e. V. besetzt zum 01.08.2026 folgende Position:
Mitarbeiter_in (d/w/m) für den Arbeitsschwerpunkt Regenbogenfamilien
Teilzeit 60% (24h/Woche) befristet als Elternzeitvertretung
Ihre Hauptaufgaben
● Beratung von Eltern und Regenbogenfamilien sowie von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und queeren Menschen mit Kinderwunsch
● Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und queeren Menschen und deren Angehörigen in Krisensituationen
● Förderung und Initiierung von Selbsthilfe und Vernetzung der Kölner Initiativen für Regenbogenfamilien
● Fortbildungen zum Thema Regenbogenfamilien sowie Durchführung präventiver Maßnahmen für familienbezogene Fachkräfte der Stadt Köln (allgemeine Familienberatungsstellen, KiTa's etc.)
● Kooperation mit Interessensverbänden auf Landes- und kommunaler Ebene
● Vernetzungstätigkeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Politik oder vergleichbarer Abschluss
● Erfahrung in Gruppenarbeit und (Familien-)Selbsthilfe
● Qualifizierung und Erfahrung in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement sowie in der Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen
● Möglichst Erfahrung in der psychosozialen Beratung- und in den Hilfen für Kinder, Jugend und Familien
● Möglichst abgeschlossene beraterisch-therapeutische Zusatzausbildung
● Fachkompetenz in mehrdimensionaler Diskriminierung
Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz zu queeren Lebensweisen, insbesondere zu Regenbogenfamilien
● Offene, freundlicher Persönlichkeit mit kommunikativer Kompetenz
● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team
● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e.V. mit seinem Engagement für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Regelmäßige Supervision und Intervision
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif
Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein.
Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich in einer einzelnen zusammenhängenden PDF-Datei per E-Mail bis 31. Mai 2026 an: rubicon. e. V., Geschäftsführung,
Links zum Thema:
» Die Stellenausschreibung als PDF zum Download
» Homepage des rubicon e. V.
» Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m) baraka a place for international queers (29.04.2026)
» Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für HIV- und STI-Prävention für LSBT*I*Q (29.04.2026)
» Weitere aktuelle Stellenangebote auf queer.de