Gestern, 17:31h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIVPrävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum 01.08.2026 folgende Position:



Mitarbeiter_in (d/w/m) für den Arbeitsschwerpunkt Regenbogen­familien



Teilzeit 60% (24h/Woche) befristet als Elternzeitvertretung



Ihre Hauptaufgaben

● Beratung von Eltern und Regenbogen­familien sowie von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und queeren Menschen mit Kinderwunsch

● Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und queeren Menschen und deren Angehörigen in Krisensituationen

● Förderung und Initiierung von Selbsthilfe und Vernetzung der Kölner Initiativen für Regenbogen­familien

● Fortbildungen zum Thema Regenbogen­familien sowie Durchführung präventiver Maßnahmen für familienbezogene Fachkräfte der Stadt Köln (allgemeine Familienberatungsstellen, KiTa's etc.)

● Kooperation mit Interessensverbänden  auf Landes- und kommunaler Ebene

● Vernetzungstätigkeit

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Politik oder vergleichbarer Abschluss

● Erfahrung in Gruppenarbeit und (Familien-)Selbsthilfe

● Qualifizierung und Erfahrung in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement sowie in der Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen

● Möglichst Erfahrung in der psychosozialen Beratung- und in den Hilfen für Kinder, Jugend und Familien

● Möglichst abgeschlossene beraterisch-therapeutische Zusatzausbildung

● Fachkompetenz in mehrdimensionaler Diskriminierung



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz zu queeren Lebensweisen, insbesondere zu Regenbogen­familien

● Offene, freundlicher Persönlichkeit mit kommunikativer Kompetenz

● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team

● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e.V. mit seinem Engagement für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team

● Regelmäßige Supervision und Intervision

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif



Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein.



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich in einer einzelnen zusammenhängenden PDF-Datei per E-Mail bis 31. Mai 2026 an: rubicon. e. V., Geschäftsführung,