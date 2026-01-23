"Heroes"-Star Hayden Panettiere outet sich als bisexuell



Hayden Panettiere wurde vor allem durch ihre Rolle in der Science-Fiction-Fernsehserie "Heroes" bekannt, die zwischen 2006 und 2010 ausgestrahlt wurde (Bild: NBC)

Heute, 10:28h 3 Min.

Wenige Tage vor Erscheinen ihrer Memoiren "This Is Me: A Reckoning" (Amazon-Affiliate-Link ) am 19. Mai hat Hayden Panettiere (36) bekannt gegeben, dass sie sich als bisexuell identifiziert. In einem Interview mit "Us Weekly" sagte die Schauspielerin, die bereits als Kind Karriere in Hollywood machte, sie habe ihre sexuelle Orientierung über viele Jahre hinweg nicht öffentlich thematisiert. Der Grund dafür sei ein Umfeld gewesen, in dem sie sich nicht ermutigt fühlte, sie selbst zu sein. "Niemand hat mich je dazu ermutigt, einfach ich selbst zu sein", erklärt Panettiere rückblickend.



Genau diese Unsicherheit habe sie lange davon abgehalten, offen über ihre Bisexualität zu sprechen. Während der Arbeit an ihren Memoiren sei das Thema dann jedoch ganz natürlich aufgekommen. "Der erste Moment, in dem ich überhaupt darüber nachgedacht habe, dieses Thema anzusprechen, war während ich das Buch geschrieben habe", so Panettiere.



Die Arbeit an "This Is Me: A Reckoning" habe zwei Jahre gedauert  ohne dass sie zu Beginn genau gewusst habe, welche persönlichen Themen sie wirklich teilen würde. "Ich wusste nicht, womit ich mich wohlfühlen würde und als es dann auftauchte, dachte ich: Warum nicht?"



In ihrem Buch beschreibt sie ihre Anziehung zu Frauen und den langen inneren Prozess, bis sie bereit war, diesen Teil ihrer Identität öffentlich zu machen. Heute sagt sie, sie habe sich bewusst für radikale Ehrlichkeit entschieden: "Ich habe mich entschieden, komplett brutal ehrlich zu sein."

Hayden Panettiere verspürte großen Druck

Rückblickend spricht Panettiere auch über den Druck, der sie in jungen Jahren geprägt habe. Sie sei früh in der Unterhaltungsindustrie groß geworden und habe gelernt, Erwartungen zu erfüllen und ein möglichst makelloses Bild abzugeben. In diesem Umfeld habe sie sich nie wirklich sicher gefühlt, ihre Sexualität offen zu thematisieren.



Besonders belastend sei für sie gewesen, dass öffentliche Coming-outs von Frauen zeitweise fast wie ein "Trend" wahrgenommen worden seien. "Ich hatte Angst, dass es aussieht, als würde ich auf den Zug aufspringen", sagt sie. Hinzu kam die Sorge um ihre Karriere und ihr Team sowie die ständige öffentliche Beobachtung durch Paparazzi.

"Viel mehr zu Frauen hingezogen"

Auch persönliche Erfahrungen habe sie lange für sich behalten. Sie berichtet, dass sie bereits in sehr jungen Jahren Beziehungen zu Frauen hatte und sich generell stärker zu Frauen hingezogen gefühlt habe. Trotzdem habe sie sich emotional nicht vollständig darauf einlassen können  aus Angst, einen Teil ihres Lebens später verstecken zu müssen.



"Ich war viel mehr zu Frauen hingezogen", erklärt sie. Gleichzeitig habe ihr der Mut gefehlt, diese Gefühle offen und ohne Konsequenzen zu leben.



Heute wirkt ihr Ton deutlich selbstbewusster. Mit Blick auf die Veröffentlichung ihrer Memoiren sagt sie: "Jetzt, wo ich weiß, dass das Buch rauskommt, fühle ich mich wohl damit, zu sagen: Ich bin bisexuell. Ich bin mir da sicher. Ich habe es gesagt!"



Panettiere wurde als Kinderstar in Hollywood bekannt und spielte später unter anderem in Serien wie "Heroes" sowie Filmen wie "Scream 4" und "Scream VI". Zu ihren früheren, öffentlich bekannten Beziehungen zählt unter anderem ihre Verlobung mit Profiboxer Wladimir Klitschko (50), mit dem sie eine elfjährige Tochter hat, sowie eine spätere Beziehung zu Brian Hickerson. (spot/cw)