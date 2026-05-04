ESC-Anreise mit Tücken: Sarah Engels ist ohne Koffer in Wien gelandet

Heute, 10:33h 2 Min.



Sarah Engels hat erstmal in Wien nichts anzuziehen (Bild: Marcel Brell)

Die deutsche ESC-Hoffnung Sarah Engels (33) ist am Mittwoch gemeinsam mit der deutschen Delegation in Wien gelandet. Die Sängerin wurde am Flughafen von zahlreichen jubelnden Fans empfangen. Verzichten muss sie jedoch zunächst auf ihren Koffer, in dem sich alle ihre Bühnenkostüme befinden.



In ihren Instagram-Storys berichtete Sarah Engels, die mit ihrem Song "Fire" antritt, offen von dem Zwischenfall. Die Fluggesellschaft finde ihren Koffer "mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision Song Contest nicht mehr". Am Hotel sei sie direkt auf das fehlende Gepäck angesprochen worden. "Ich habe ja auch nichts hochzubringen, weil mein Koffer ist ja nicht da", erklärte sie weiter. Der Humor ist ihr aber trotz dieser Panne offenbar noch nicht verloren gegangen. Denn sie witzelte: "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel." So könnte zunächst Improvisation angesagt sein, wenn sie am Donnerstag ihre erste Probe absolviert.



Es fühle sich "unreal" an, plötzlich "ganz Deutschland" zu vertreten, bekannte Sarah Engels in ihrer Story noch. Angesichts der vielen Fans mit Deutschlandfahnen am Wiener Flughafen betonte sie, sie könne nicht glauben, dass dies passiere. Sie selbst hatte ebenfalls eine Deutschlandfahne dabei. Wie sie gegenüber dem deutschen ESC-Kommentator Torsten Schorn verriet, hatte sie diese noch kurzfristig bestellt. Auf ihrem Instagram-Account bedankte sich die Sängerin für "diese herzlichen Willkommensgrüße" in Wien. "Wow! Ich werde so mit Energie geladen." Sie sei begeistert von "so viel Liebe". Weiter betonte sie: "Egal, was in den nächsten Wochen passieren wird, ihr habt bereits einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deutschland ist angekommen."

Straffer Plan bis zum Finale am 16. Mai

Die Sängerin soll laut Plan heute von 15:00 bis 15:25 Uhr erstmals auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle stehen. Der zweite Durchlauf folgt für die Sängerin zwei Tage später, am 9. Mai, zur gleichen Uhrzeit. Am Tag vor dem Start der ESC-Live-Shows stehen am 11. Mai die Presseprobe und die Juryprobe für das erste Halbfinale an. In der Showwoche folgen weitere Generalproben sowie Jury- und Familien-Shows zu den jeweiligen Live-Sendungen. Die beiden Halbfinals werden am Dienstag, 12. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, live ausgetragen. Das große ESC-Finale folgt am Samstag, 16. Mai. (spot/cw)