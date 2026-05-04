Nach Not-OP: Bonnie Tyler angeblich in künstlichem Koma

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  • Heute, 10:04h 2 Min.

Bonnie Tyler 2013 bei einer ESC-Pressekonferenz (Bild: Albin Olsson / wikipedia)

Erst am Mittwoch schockte die Nachricht Fans von Musik-Ikone Bonnie Tyler (74), dass sich die Sängerin in Portugal einer Notoperation unterziehen musste. Das wurde auf der offiziellen Webseite Tylers bekannt gegeben. In der gestrigen Mitteilung hieß es weiter: "Die Operation ist gut verlaufen, und sie erholt sich nun." Jetzt berichtet unter anderem der britische "The Mirror", dass Tyler im künstlichen Koma liegt.

"The Mirror" beruft sich dabei auf einen lokalen Bericht des portugiesischen Blattes "Correio da Manhã". Darin heißt es: "Bonnie Tyler befindet sich nach einer Darmoperation und einem mehrtägigen Aufenthalt im Krankenhaus von Faro in einem künstlichen Koma. Nach unseren Informationen liegt die Sängerin bewusstlos und an ein Beatmungsgerät angeschlossen auf der Intensivstation."

Tournee für 2026 geplant

Dabei hatte Tyler, die laut "The Mirror" in den vergangenen Jahren abwechselnd in Portugal und Südwales lebt, für das Jahr 2026 eigentlich große Pläne. Die Sängerin hat für den weiteren Jahresverlauf eine Europatournee geplant. Ob und wann diese stattfinden kann, ist angesichts der aktuellen Lage völlig unklar.

Tyler selbst hatte zuletzt offen über ihre Gesundheit gesprochen  wenngleich es damals um ihre Knieproblemen ging. "Ich hatte Probleme mit meinen Knien; ich habe keine neuen Knie bekommen, sondern mich einem sogenannten 'Washout' unterzogen, der sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Hoffentlich hält das nun lange an", sagte sie.

Über 100 Millionen verkaufte Platten

Bonnie Tyler gehört zu den meistverkauften Musikerinnen überhaupt  mehr als 100 Millionen Tonträger soll sie in ihrer langen und erfolgreichen Karriere verkauft haben. Songs wie der Nummer-eins-Hit "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" oder "Holding Out For A Hero" gingen in die Musikgeschichte ein. 2013 nahm sie für Großbritannien beim Eurovision Song Contest in Malmö teil und belegte mit dem Song "Believe in Me" den 19. Platz. (spot/cw)

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