Checkpoint BLN sucht psychosoziale:n Berater:in

Heute, 11:15h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen für unseren Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Eine:n psychosoziale:n Berater:in

20-25 Stunden pro Woche zum 1. Juli 2026



Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit für LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV-/STI-Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Informationen unter www.checkpoint-bln.de



Deine Aufgaben im Checkpoint BLN sind u.a.:

● Psychosoziale Beratung zu Infektionsrisiken, Krankheitsverläufen und Behandlungsoptionen von HIV, STI und Hepatitiden sowie zu Präventionsstrategien wie PrEP, PEP, Safer Sex, Safer Use und Harm Reduction

● Prä- und Post-Testberatung zu HIV-, Hepatitis C- und STI-Tests

● Erarbeitung individueller Risikomanagementstrategien mit dem*der Ratsuchenden

● Beratungsreihen zu Themen der sexuellen Gesundheit und des sexualisierten Substanzkonsums

● Vermittlung in weiterführende spezialisierte Beratungs- und Versorgungsangebote



Wir erwarten von dir:

● (Fach-)Hochschulabschluss in sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbar

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*



Wir wünschen uns von dir:

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien

● Zugehörigkeit zur oder sehr gute Kenntnisse der LSBTIQ*-Community



Wir bieten dir:

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit

● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVL 10

● Jahressonderzahlung

● 30 Tage Urlaub zzgl. frei am 24.12. und 31.12.

● Intensive Einarbeitung durch das bestehende Team

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Mitarbeit in einem innovativen Team

● Jobticket



Bewerbung

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/04 bis einschließlich 31.05.2026 an:



Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN)