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Stellenaussschreibung
Checkpoint BLN sucht psychosoziale:n Berater:in
- Heute, 11:15h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Wir suchen für unseren Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Eine:n psychosoziale:n Berater:in
20-25 Stunden pro Woche zum 1. Juli 2026
Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit für LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV-/STI-Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Informationen unter www.checkpoint-bln.de
Deine Aufgaben im Checkpoint BLN sind u.a.:
● Psychosoziale Beratung zu Infektionsrisiken, Krankheitsverläufen und Behandlungsoptionen von HIV, STI und Hepatitiden sowie zu Präventionsstrategien wie PrEP, PEP, Safer Sex, Safer Use und Harm Reduction
● Prä- und Post-Testberatung zu HIV-, Hepatitis C- und STI-Tests
● Erarbeitung individueller Risikomanagementstrategien mit dem*der Ratsuchenden
● Beratungsreihen zu Themen der sexuellen Gesundheit und des sexualisierten Substanzkonsums
● Vermittlung in weiterführende spezialisierte Beratungs- und Versorgungsangebote
Wir erwarten von dir:
● (Fach-)Hochschulabschluss in sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbar
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)
● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*
Wir wünschen uns von dir:
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen
● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien
● Zugehörigkeit zur oder sehr gute Kenntnisse der LSBTIQ*-Community
Wir bieten dir:
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit
● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVL 10
● Jahressonderzahlung
● 30 Tage Urlaub zzgl. frei am 24.12. und 31.12.
● Intensive Einarbeitung durch das bestehende Team
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem innovativen Team
● Jobticket
Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/04 bis einschließlich 31.05.2026 an:
Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN)
Links zum Thema:
» Homepage des Checkpoint BLN
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
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