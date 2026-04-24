Checkpoint BLN sucht psychosoziale:n Berater:in

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  • Heute, 11:15h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen für unseren Checkpoint BLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Eine:n psychosoziale:n Berater:in
20-25 Stunden pro Woche zum 1. Juli 2026

Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit für LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV-/STI-Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Informationen unter www.checkpoint-bln.de

Deine Aufgaben im Checkpoint BLN sind u.a.:
● Psychosoziale Beratung zu Infektionsrisiken, Krankheitsverläufen und Behandlungsoptionen von HIV, STI und Hepatitiden sowie zu Präventionsstrategien wie PrEP, PEP, Safer Sex, Safer Use und Harm Reduction
● Prä- und Post-Testberatung zu HIV-, Hepatitis C- und STI-Tests
● Erarbeitung individueller Risikomanagementstrategien mit dem*der Ratsuchenden
● Beratungsreihen zu Themen der sexuellen Gesundheit und des sexualisierten Substanzkonsums
● Vermittlung in weiterführende spezialisierte Beratungs- und Versorgungsangebote

Wir erwarten von dir:
● (Fach-)Hochschulabschluss in sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbar
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)
● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*

Wir wünschen uns von dir:
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen
● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien
● Zugehörigkeit zur oder sehr gute Kenntnisse der LSBTIQ*-Community

Wir bieten dir:
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit
● Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVL 10
● Jahressonderzahlung
● 30 Tage Urlaub zzgl. frei am 24.12. und 31.12.
● Intensive Einarbeitung durch das bestehende Team
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Mitarbeit in einem innovativen Team
● Jobticket

Bewerbung
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit dem Kennwort A3/2026/04 bis einschließlich 31.05.2026 an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN) j.kohl@checkpoint-bln.de

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