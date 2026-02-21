Chef der Hirschfeld-Stiftung und sein Partner homophob beleidigt und verletzt



Helmut Metzner zeigt im Bild rechts seine Verletzung nach der queer­feindlichen Attacke (Bild: Philipp Bauer / Instagram)

Heute, 14:24h 3 Min.

Der Chef der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, der 57-jährige Helmut Metzner, und sein Partner sind am Donnerstagabend auf dem Heimweg im Schustehruspark in Berlin-Charlottenburg als "Schwuchteln" beleidigt worden. Die beiden wurde außerdem zu Boden gestoßen, sein Partner sei mit Füßen getreten und mit dem Tod bedroht worden. Das teilte Metzner auf Facebook mit. Auf Instagram veröffentlichte er zudem ein Bild, das ihn nach der Tat mit Abschürfungen am Arm zeigt.



Der Vorfall habe sich gegen 19:10 Uhr ereignet. Nach dem "Schwuchtel"-Rufen habe Metzner den Mann gefragt, ob er seine Äußerung in Anwesenheit der Polizei wiederholen würde. "Das ist Meinungsfreiheit", habe der Mann geantwortet, den Metzner als mit "mitteleuropäischen Aussehen" beschrieb.



"Ich belehrte ihn, das sei ein Irrtum und kündigte an, die Polizei zu rufen. Dann rannte er mir auf mich zu und stieß mich zu Boden", so Metzner. "Im Anschluss griff er auch meinen Partner an, brachte auch ihn zu Boden und trat ihn mit Füßen. Ich konnte ihn fotografieren und wählte den Notruf. Er drohte meinem Partner: 'Wenn ich Dich alleine treffe, bringe ich Dich um'." Als Metzner die Polizei rief, sei der Mann Richtung Schlossstraße geflohen.



Wenige Minuten später seien die Einsatzkräfte gekommen und hätten seine Anzeige aufgenommen. "Ich habe die Fotos an die Polizei weitergeleitet und mich dann der Wunde gewidmet", so Metzner. Er dankte "dem geduldigen Polizeibeamten am Telefon für seine Nachsicht mit meinem aufgebrachten Ton bei der Aufnahme der Tatortbezeichnung". So habe dieser Probleme gehabt, den "komplizierten Namen" des Parkes zu verstehen.

Metzner will Täter erst vor Gericht wieder treffen

Die Polizeikräfte hätten ihm gesagt, sie sofort zu informieren, wenn er den Mann wieder treffe. Metzner erklärte jedoch: "Ich möchte den Mann nicht mehr treffen. Es sei denn vor Gericht."



Die Berliner Polizei teilte am Freitag mit, dass ein Unbekannter einen 57- und einen 61-jährigen Mann "homophob und auf volksverhetzende Weise" beleidigt und außerdem beide verletzt habe. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. Dies ist in Fällen von vermuteter Hasskriminalität üblich.

Anteilnahme aus der Politik

Viele Freund*innen und Kolleg*innen zeigten sich nach der Tat entsetzt. Auf Instagram schrieb etwa die Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik, die queerpolitische Sprecherin der Grünen: "Schrecklich. Danke fürs Teilen und damit sichtbar machen des Vorfalls und gute Besserung!" Sophie Koch, die Queerbeauftragte der Bundesregierung, erklärte: "Lieber Helmut, ich schicke dir und deinem Partner volle Solidarität! Ich hoffe die Anzeige hat Erfolg und die Person wird zur Rechenschaft gezogen. Fühlt euch beide gedrückt!" Der Berliner Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak (CDU) ergänzte: "Das tut mir sehr leid, viel Kraft für Sie und nicht unterkriegen lassen  ich hoffe, die Polizei findet den Täter bald und bestraft ihn hart. Homophobie darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben!"



Metzner ist seit Juni 2022 Chef der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Zuvor war er auch Vorstandsmitglied beim Lesben- und Schwulenverband LSVD und für die FDP aktiv. So kandidierte er mehrfach für den Bundestag, erhielt aber nicht genügend Stimmen für den Einzug. Seit Jahren ist er auch Mitglied im Vorstand der Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer (LiSL), dem queeren Verband der FDP. (cw)