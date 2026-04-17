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Heute, 08:19h 6 Min.

Es beginnt, wie so oft, mit einem Satz, der logisch klingt und doch eine ganze Epoche verrät: Die Mitte ist bekanntlich kein fester Ort, sondern etwas, das ständig neu definiert wird  und oft mehr beschworen als verstanden. Ein Satz wie ein Möbelstück aus dem politischen IKEA: scheinbar stabil, in Wahrheit aus Press-Span.



Die Mitte ist vor allem ein Mythos mit Mehrheitsgarantie. Die "gesellschaftliche Mitte"  das ist der Ort, an dem sich alle wohlfühlen sollen, ohne genau sagen zu können, wo er liegt. Ein politischer Treffpunkt ohne Adresse. Wer sich auf die Mitte beruft, reklamiert Vernunft, Maß und Legitimität gleich mit. Die Mitte hat immer recht  oder zumindest die bessere Presse.



Doch diese Mitte ist kein geografischer Punkt, sondern ein bewegliches Ziel. Was heute moderat ist, war gestern radikal und wird morgen vielleicht reaktionär sein. Die Mitte verschiebt sich, während sie behauptet, stillzustehen. Eine Gesellschaft, die sich ausschließlich um diese Mitte organisiert, gleicht einem Körper ohne Extremitäten: stabil vielleicht, aber bewegungsunfähig.

Ränder, die denken  und eine Mitte, die verwaltet

Fortschritt kommt selten aus der Mitte. Er beginnt an den Rändern  dort, wo Ideen zunächst stören, irritieren, provozieren. Die Abschaffung des § 175 StGB, die Frauenrechte, ökologische Bewegungen  sie alle waren einst nicht mittig, sondern randständig. Die Mitte hingegen hat eine andere Funktion: Sie verwaltet, stabilisiert, integriert. Das ist notwendig  aber nicht ausreichend. Eine Gesellschaft ohne Ränder verliert ihre Experimentierfreude. Sie wird vorsichtig, dann ängstlich, schließlich träge. Und irgendwann verwechselt sie Stillstand mit Stabilität.



In Fragen der individuellen Freiheit zeigt sich dieses Muster. Die Entkriminalisierung von Homosexualität, etwa durch die Abschaffung des § 175 StGB, war keine mittige Einsicht, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Kämpfe von Aktivisten, die außerhalb der gesellschaftlichen Komfortzone agierten. Ähnlich verhielt es sich mit den Frauenrechten. Das Wahlrecht für Frauen war kein Konsensprojekt der Mitte, sondern das Ergebnis hartnäckiger Kämpfe an ihren Rändern. Die Mitte folgte  zögerlich, dann selbstverständlich.



Wenn die Mitte sich bewegt, dann meist deshalb, weil sie gedrängt wird. Nicht aus sich selbst heraus, sondern durch jene Kräfte, die sie lange für übertrieben, unrealistisch oder gar gefährlich hielt. Fortschritt ist selten ein Kind der Ausgewogenheit  er ist das Resultat von Zumutungen. Auch die ökologische Bewegung begann nicht als moderater Diskurs, sondern als fundamentale Infragestellung eines wachstumsfixierten Systems. Dass Klimaschutz heute politischer Konsens sein soll, ist weniger ein Verdienst der Mitte als ihrer einst belächelten Kritiker*innen.



Was all diese Beispiele verbindet, ist nicht nur ihr Ursprung an den Rändern, sondern ihr Weg: vom Skandal zur Selbstverständlichkeit.



Angst als heimliche Architektin der Mitte



Die Mitte, so scheint es, ist weniger ein Ort der Erfindung als der Normalisierung. Sie übernimmt, was sich an den Rändern bewährt  und erklärt es im Nachhinein zur eigenen Überzeugung. Doch dieser Prozess ist langsam. Zu langsam oft für die Herausforderungen der Gegenwart. Denn während die Mitte noch abwägt, haben die Ränder längst begonnen, die Zukunft zu entwerfen  tastend, übertreibend, manchmal irrend, aber immer in Bewegung. Gerade darin liegt ihre produktive Kraft: Sie dürfen scheitern. Die Mitte hingegen darf das nicht. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum Fortschritt nicht aus ihr kommt.



Der Philosoph Richard David Precht stellt eine unbequeme Diagnose: Die Fortschrittsgesellschaft steckt in einer Krise, weil sie sich vor dem Fortschritt fürchtet. Zukunft wird nicht mehr als Versprechen erlebt, sondern als Risiko. Klimawandel, Digitalisierung, Migration  alles wird zur Projektionsfläche für Verlustängste. Und wo Angst herrscht, wächst der Wunsch nach Sicherheit. Die Mitte wird dann zum Schutzraum, zum Bollwerk gegen das Ungewisse.



Doch paradoxerweise öffnet genau diese Angst dem Populismus die Tür. Denn wer sich nicht gehört fühlt, sucht lautere Stimmen. Und diese kommen selten aus der Mitte.



Das schmale Fenster des Sagbaren



Besonders scharf fällt Prechts Kritik an der Medienlandschaft aus. Er spricht von einer Verengung des Meinungsspektrums  einem impliziten Konsens darüber, was gesagt werden darf und was besser nicht. Ein "Angststillstand", nennt er das: vorauseilender Gehorsam, der sich als Verantwortungsbewusstsein tarnt.



Wenn aber große Teile der Bevölkerung ihre Perspektiven in den Medien nicht wiederfinden, entsteht ein gefährlicher Effekt: Nicht nur die Medien verlieren an Glaubwürdigkeit  die Demokratie selbst wirkt plötzlich wie ein exklusiver Club. Die Mitte wird dann nicht mehr als verbindend erlebt, sondern als ausschließend.



Die neue Sehnsucht nach Klarheit



Auffällig ist, dass gerade junge Menschen sich zunehmend von der klassischen Mitte abwenden. Parteien, die klare Positionen vertreten  ob links oder rechts -, wirken authentischer als jene, die sich im Ausgleich üben. Die Mitte erscheint ihnen oft wie ein Kompromiss ohne Leidenschaft. Doch Politik ohne Leidenschaft ist wie Literatur ohne Konflikt: formal korrekt, aber unerquicklich. Denn Gerechtigkeit ist kein Mittelwert.



Ein weiterer Punkt in Prechts Argumentation trifft einen wunden Nerv: Soziale Gerechtigkeit entsteht nicht durch Mittelmaß, sondern durch Struktur. Chancengerechtigkeit ist kein statistischer Durchschnitt, sondern ein aktives Versprechen. Wer sie ernst nimmt, muss Ungleichheiten benennen und verändern  auch wenn das die vermeintliche Mitte irritiert. Denn Gerechtigkeit ist selten bequem. Und fast nie mittig.

Die ökonomische Mitte  ein Gefühl mit Kontoauszug

Wer gehört eigentlich zur Mitte, wenn es ums Geld geht? Interessanterweise sind es weniger objektive Zahlen als subjektive Wahrnehmungen, die entscheiden. Viele Menschen zählen sich zur "ökonomischen Mitte", selbst dann, wenn ihre Einkommen deutlich darüber oder darunter liegen.



Klassisch umfasst diese Mitte jene Haushalte, die ungefähr zwischen 70 und 150 Prozent des mittleren Einkommens verdienen  ein elastischer Rahmen, der mehr über statistische Ordnung als über gelebte Wirklichkeit aussagt. Zur ökonomischen Mitte zählen sich: Angestellte mit stabilem Einkommen, Facharbeiter*innen, kleine Selbstständige, Familien mit Eigenheim und Kredit, aber ohne große Rücklagen, Akademiker*innen mit sicheren Jobs, jedoch wachsender Abstiegsangst.



Es ist eine Mitte, die sich weniger durch Wohlstand definiert als durch das Gefühl, etwas zu verlieren zu haben. Und genau hier liegt der politische Sprengstoff: Wer sich zur Mitte zählt, beansprucht Stabilität  aber fürchtet zugleich den Abstieg. Die ökonomische Mitte ist daher kein ruhender Pol, sondern ein nervöses Gleichgewicht. Sie lebt vom Versprechen, dass es nicht schlechter wird. Und reagiert empfindlich, wenn dieses Versprechen brüchig wird.



Die Mitte als Durchgangsraum



Vielleicht liegt der Fehler im Bild selbst. Die Mitte ist kein Ziel, sondern ein Durchgangsraum. Eine Demokratie, die lebendig bleiben will, muss Spannungen aushalten. Sie braucht Dissens, Widerspruch, sogar Übertreibung. Nicht, um sich zu zerreißen  sondern um sich zu erneuern.



Die Mitte kann dabei moderieren, aber sie darf nicht monopolisieren. Denn wo alles Mitte ist, ist nichts mehr Bewegung. Und wo nichts sich bewegt, beginnt der eigentliche Verfall  ganz leise, ganz vernünftig, ganz mittig.