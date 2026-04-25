Ein Buch für Menschen, die lange nach ihrem Platz gesucht haben

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Heute, 09:49h 4 Min.

Das Gefühl, "nicht normal" zu sein, begleitet wohl viele queere Menschen. Oft bleibt es bestehen, bis sie ihr inneres Coming-out durchlebt haben und irgendwann auch den Schritt nach außen wagen. Mit der eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität sind viele Ängste verbunden. Es ist die Sorge vor Ablehnung, vor dem Verlust von Beziehungen und vor einem Leben, das sich plötzlich anders anfühlt, als man es sich vorgestellt hat.



Früher waren viele mit diesen Gefühlen allein. Es fehlten Menschen, zu denen man aufschauen konnte, die Mut machten oder zeigten, dass ein selbstbestimmtes und glückliches Leben möglich ist. Heute hat sich das zum Glück verändert. Sichtbarkeit ist gewachsen und es gibt Persönlichkeiten, die als Vorbilder Orientierung geben und Ängste nehmen können. Zu ihnen gehört auch Aljosha Muttardi, der vielen Menschen zeigt, dass Offenheit und Selbstannahme nicht nur möglich, sondern auch befreiend sein können.

Ein Aktivist ohne moralischen Zeigefinger



Aljosha Muttardis Buch "Gut wird's hier nicht mehr, aber besser" ist am 4. Mai 2026 im Verlag Droemer HC erschienen

Aljosha Muttardi arbeitet als Anästhesist in einem Krankenhaus und ist zugleich erfolgreicher Content Creator. Bekannt wurde er einem breiten Publikum als Mitglied der "Fab Five" in der Netflix-Produktion "Queer Eye Germany", die 2023 mit dem Grimme-Spezialpreis ausgezeichnet wurde. In der Öffentlichkeit setzt er sich für soziale Gerechtigkeit ein und spricht über Themen wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit. Dabei versucht er, mehr Ehrlichkeit und Transparenz in die oft glatte Social-Media-Welt zu bringen. Seine Inhalte sind selbstironisch, humorvoll und kommen ohne moralischen Zeigefinger aus, was ihn für viele Menschen besonders nahbar macht.



Nachdem er bisher vor allem über seine Social-Media-Kanäle über queere Themen, mentale Gesundheit und gesellschaftliche Verantwortung gesprochen hat, wählt er nun eine deutlich umfassendere und zugleich persönlichere Form. In seinem Buch "Gut wird's hier nicht mehr, aber besser" (Amazon-Affiliate-Link ) öffnet er den Raum für all das, was in kurzen Videos und Posts keinen Platz findet. Auf mehr als 240 Seiten teilt er Erfahrungen, die ihn geprägt haben, und erzählt von Momenten, die er bislang nur angedeutet hat.



Ungeschönte Wahrheiten mit hohem Identifikationspotenzial



Wer mit dem Buch beginnt, merkt schnell, dass Aljosha nicht versucht, sich in ein besonders schmeichelhaftes Licht zu rücken. Stattdessen wählt er einen offenen und ehrlichen Blick auf sich selbst. Er beschreibt Gedanken aus seiner Vergangenheit, für die er sich heute teilweise schämt, und spricht über Entscheidungen seiner Eltern, die sicher gut gemeint waren, aber nicht immer zu seinem Wohl beigetragen haben. Beim Lesen entsteht der Eindruck, dass hier nichts beschönigt wird. Die Erzählungen wirken unverfälscht und unmittelbar, als gäbe es für ihn keine Tabuthemen.



Im Gegenteil: Er spricht eine beeindruckende Bandbreite an Themen an. Dazu gehören Selbstzweifel, ADHS, Liebe, familiäre Prägungen und natürlich viele Aspekte des queeren Lebens. Diese Offenheit macht das Buch nicht nur persönlich, sondern auch für viele Leser*­innen nachvollziehbar und berührend. Besonders schön ist, dass man ihm nicht einmal vorher gefolgt sein muss. Auch ohne Vorkenntnisse findet man schnell einen Zugang zu seiner Geschichte und kann sich mit vielen seiner Erfahrungen und Gefühle identifizieren.



Teils schwere Themen, aber mit optimistischem Blick nach vorn



Obwohl viele dieser Themen belastend sein können, findet Aljosha einen angenehmen Mittelweg, sie zu erzählen. Er bleibt ehrlich, ohne zu überfordern, und schafft es, selbst schwierigen Momenten eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Dadurch transportiert er vor allem gegen Ende des Buches eine ordentliche Portion Optimismus, ganz im Sinne des Titels "Gut wird's hier nicht mehr, aber besser".



Mit dem Buch lernt man jedoch nicht nur Aljosha als Person besser kennen, sondern erhält auch tiefe Einblicke in viele Themen, die über seine eigene Biografie hinausgehen. Besonders spannend sind seine Schilderungen zur Netflix-Show "Queer Eye Germany", über die er ausführlich schreibt. Die Leser*­innen erfahren, warum nicht alles so ablief, wie es später im Fernsehen zu sehen war, und bekommen damit einen realistischen Eindruck davon, wie das Showgeschäft tatsächlich funktioniert.

Ein Buch, das zum eigenen Hinterfragen anregt

Genauso öffnet er Türen zu vielen anderen Bereichen, in die man bislang vielleicht nur wenige Einblicke hatte. Vor allem aber lernt man beim Lesen auch sich selbst ein Stück weit neu kennen. Das Buch regt dazu an, über eigene Erfahrungen, Muster und Einstellungen nachzudenken und sie zu hinterfragen.



Die Empfehlung liegt daher auf der Hand: unbedingt lesen  nicht nur, um Aljosha kennenzulernen, sondern auch, um sich selbst ein wenig besser zu verstehen.

Infos zum Buch



Aljosha Muttardi: Gut wird's hier nicht mehr, aber besser. Ein Versuch, in dieser Welt klarzukommen. 272 Seiten. Verlag Droemer HC. München 2026. Gebundenes Buch: 22  (ISBN: 978-3-426-56864-4). E-Book: 18,99 