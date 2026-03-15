"Queerpolitische Vollkatastrophe": Kritik am grün-schwarzen Koalitionsvertrag

Heute, 11:59h 3 Min.

Die Bewertungen des Koalitionsvertrags der neuen baden-württembergischen Landesregierung fallen in der Queerpolitik unterschiedlich aus. Während der LSVD+ Lesben- und Schwulenverband  Queere Vielfalt Baden-Württemberg zentrale Vorhaben begrüßt, übt der Landesverband von Linke queer scharfe Kritik und spricht von Rückschritten.



Grüne und CDU in Baden-Württemberg hatten ihren Koalitionsvertrag am Mittwoch nach wochenlangen Verhandlungen in Stuttgart vorgestellt. In dem 163-seitigen Papier (PDF) gibt es auch das Versprechen, "queeres Leben" zu schützen und Diskriminierung besser zu bekämpfen (queer.de berichtete).

LSVD+ sieht "klares Bekenntnis" zum Schutz queeren Lebens

Der LSVD+ sieht in dem Vertrag ein . Gerade in "stürmischen Zeiten" sei politische Unterstützung notwendig, da queere Menschen verstärkt Anfeindungen ausgesetzt seien. "Das Wort 'queer' kommt im Koalitionsvertrag fünf Mal vor", lobte der Verband am Freitag in einer Pressemitteilung.



Positiv bewertet der LSVD+ unter anderem die geplante Fortführung des Aktionsplans "Für Akzeptanz und gleiche Rechte" sowie die weitere Förderung des Queeren Landesnetzwerks. Auch auf Bundesebene wolle sich Baden-Württemberg weiterhin für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzen.



Laut Vorstandsmitglied Kerstin Rudat sei dies wichtig, da es weiterhin Reformbedarf gebe  etwa bei der Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetzes um sexuelle und geschlechtliche Identität oder beim Abstammungsrecht. Zudem begrüßt der Verband Pläne, den Schutz vor Diskriminierung auszubauen. "Dass das Landesamt für Verfassungsschutz nun ebenfalls eine 'Ansprechperson Queer' bekommen soll, ist eine gute Entwicklung", so Rudat.



Kritisch sieht der LSVD+ jedoch einzelne Punkte. So fordert der Verband unter anderem eine Rücknahme der geänderten Meldeverordnung, die insbesondere trans, inter und nichtbinäre Menschen benachteiligen könne. Zudem vermisst der Verband im Koalitionsvertrag konkrete Aussagen zu den Bedürfnissen queerer Menschen im Gesundheits- und Pflegebereich sowie zur stärkeren Verankerung von Vielfalt in der Bildung.

Die Linke queer vermisst Antidiskriminierungsgesetz

Deutlich schärfer fällt die Kritik der Linken queer Baden-Württemberg aus. Sie bezeichnet den Koalitionsvertrag als "queerpolitische Vollkatastrophe". Aus ihrer Sicht enthalte das Papier kaum Fortschritte für queere Menschen. Wichtige Vorhaben wie ein Antidiskriminierungsgesetz fehlten vollständig, auch ein stärkeres Engagement für eine Änderung des Grundgesetzes sei nicht erkennbar.



Zudem kritisiert die Linke queer die Beibehaltung der umstrittenen Meldeverordnung und warnt vor möglichen Diskriminierungen von inter, trans und nicht-binären Menschen im Bundesland.



Landesqueerbeauftragter Johannes Schmidt sieht darin ein "fatales Signal" an die Community. "Viele Menschen haben ihre Hoffnungen in die Grünen gesetzt und entgegen vorheriger Umfragetendenzen ihre Stimme gegeben, um eine CDU-geführte Regierung zu verhindern", so der Linke-Politiker. "Jetzt zeigt sich leider dass auch eine Regierung unter Özdemir wenig für den Schutz queerer Menschen übrig hat."



Die Linke kündigte Widerstand an und ruft am Samstag, den 9. Mai 2026 um 14 Uhr zu einer Demonstration auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf, um gegen die queerpolitischen Inhalte des Koalitionsvertrags zu protestieren. (mize)