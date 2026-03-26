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"Magic Moment" bei "Let's Dance"

Emotionaler Auftritt: Ross Antony "konnte endlich loslassen"

Ross Antony hat einen emotionalen Abend bei "Let's Dance" hinter sich. Wie der schwule Sänger seinen Tanz für seinen verstorbenen Vater erlebt hat und was er zum Aus von Gustav Schäfer sagt, verrät er im Interview.


Ross Antony und Mariia Maksina bei ihrem emotionalen Auftritt (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)
  • Heute, 12:14h 2 Min.

Ein tränenreicher Abend bei "Let's Dance": Bei den "Magic Moments" vertanzten die Promis in der neunten Liveshow besonders emotionale Momente in ihrem Leben. Ross Antony (51) ließ am Freitagabend seinen Gefühlen freien Lauf und widmete seinen Tanz seinem verstorbenen Vater. Zu seinem Freestyle mit Tanzpartnerin Mariia Maksina zu seinem eigenen Song "Goodbye Papa" bot der schwule Sänger in der Performance auch eine Gesangseinlage. Nicht nur das Publikum, auch die Jury zeigte sich begeistert und belohnte das Duo mit 30 Punkten.

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Die emotionale Trainingswoche und der Auftritt seien für ihn genau so gewesen, wie er sich erhofft habe, erzählte Antony nach der Show im Interview mit spot on news. "Ich konnte endlich loslassen, ich habe mich so befreit gefühlt", fügte der Musiker an, dessen Vater 2017 im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben ist.

Antony konnte sich damals nicht richtig von ihm verabschieden. "Man leidet neun Jahre unter dem Verlust eines ganz besonderen Menschen und dann kriegt man es innerhalb von zwei Minuten hin, dass man diese Erleichterung spürt." Die Woche vor der Show habe ihn emotional gut auf den Abend vorbereitet und es sei ihm ein Anliegen gewesen, "dass Millionen von Menschen diese Geschichte auch mitkriegen".

Ross Antony über den Abschied von Gustav Schäfer

Nach dem "Magic Moment" trat Ross Antony mit Mariia Maksina gegen Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster im Boogie Woogie an. Mit 25 Punkten gegen 22 Punkte setzte er sich im Duell gegen den Tokio-Hotel-Musiker durch. Schäfer musste sich am Ende aus der Show verabschieden.

"Wir haben nicht damit gerechnet", erklärte Antony nach der Entscheidung über sein Weiterkommen mit Maksina. "Nadja ist letzte Woche gegangen, wir wissen also, dass es jeden von uns treffen könnte. Wir trauern noch mehr um die Leute, die gehen, als dass wir uns freuen, dass wir weiter sind." Doch die beiden seien den Fans natürlich dankbar, "dass wir weitergekommen sind und die Leute hoffentlich noch eine Woche begeistern können", betonte der Sänger. "Es ist für uns wirklich eine Bestätigung, dass wir als Duo funktionieren." (cw/spot)

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