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"Um ihre Genesung zu unterstützen"

Offizielles Statement: Bonnie Tyler liegt im künstlichen Koma

Bonnie Tyler musste sich in Portugal einer Notoperation unterziehen. Nun bestätigt ihr Team offiziell: Die 74-Jährige liegt im künstlichen Koma.


Archivbild: Bonnie Tyler bei einem Konzert 2025 in München (Bild: IMAGO / Stefan M Prage)

  • Heute, 12:27h 2 Min.

Nach Spekulationen in den Medien hat das Team von Sängerin Bonnie Tyler (74) nun offiziell bestätigt, dass die 74-Jährige im künstlichen Koma liegt. Auf der Website des Musikstars heißt es: "Vielen Dank für die unglaubliche Welle an Zuneigung und guten Wünschen, die wir in den letzten Tagen für Bonnie erhalten haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel."

Bonnie Tyler sei von ihren Ärzt*innen in ein künstliches Koma versetzt worden, "um ihre Genesung zu unterstützen", wird in dem Statement weiter erklärt. "Wir wissen, dass ihr ihr alle alles Gute wünscht, und bitten euch, in dieser schwierigen Zeit die Privatsphäre zu respektieren. Wir werden eine weitere Erklärung abgeben, sobald uns dies möglich ist."

Notoperation in Portugal

Bonnie Tyler hatte sich in Portugal einer Notoperation unterziehen müssen, wie zuvor ebenfalls auf der offiziellen Seite der Sängerin bekannt gegeben wurde. In der Mitteilung hieß es weiter: "Die Operation ist gut verlaufen, und sie erholt sich nun." Kurz darauf gab es bereits erste Medienberichte, wonach Tyler im künstlichen Koma liegt (queer.de berichtete).

Dabei hatte Bonnie Tyler, die den Berichten zufolge in den vergangenen Jahren abwechselnd in Portugal und Südwales lebt, für das Jahr 2026 eigentlich große Pläne. Die Sängerin hat für den weiteren Jahresverlauf eine Europatournee geplant. Ob und wann diese stattfinden kann, ist angesichts der aktuellen Lage völlig unklar.

Erfolgreiche Karriere

Bonnie Tyler, die aus Wales stammt, gehört zu den meistverkauften Musikerinnen überhaupt  Millionen von Tonträgern hat die 74-Jährige in ihrer langen und erfolgreichen Karriere verkauft. Songs wie der Nummer-eins-Hit "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" oder "Holding Out For A Hero" gingen in die Musikgeschichte ein. Sie erhielt eine Reihe von Auszeichnungen und war mehrfach für den Grammy nominiert (cw/spot)

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