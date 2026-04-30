Die Liebe zum queeren Berlin entdeckt: Ein Besuch im Salon Dahlmann

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Heute, 06:53h 4 Min.

Es gibt ihn wieder in Berlin  den Salon Dahlmann in der Marburger Straße 3. Eine der wirklich außergewöhnlichen und unbedingt empfehlenswerten Adressen für kunstinteressierte Menschen in der Stadt. Denn, wer unter den Kunstsammler*innen lädt schon das Ausstellungspublikum in seine Privatwohnung ein, um neben der Kunst an der Wand und im Raum auch noch elegante und großzügige Wohnlandschaften bis ins Schlafzimmer hinein zu präsentieren?!



Timo Miettinen tut es mit aller Lässigkeit und Selbstverständlichkeit jeden Samstagnachmittag  und das schon ziemlich lange. Nur hatte es eine längere Pause gegeben, denn er ist mit seinem Salon Dahlmann jetzt in die 3. Etage umgezogen. Am 1. Mai war Eröffnung, und die finnische und vor allem auch queere Community Berlins hat sich eingefunden. Und das erklärt sich so: Miettinen ist in Finnland geboren und aufgewachsen, hatte dort eine Karriere als Unternehmer absolviert, aber den Chefposten vor zwanzig Jahren gegen seine Kunstleidenschaft getauscht und außerdem noch seine Liebe zu Berlin entdeckt (dem queeren Berlin ganz besonders). Er nennt die Stadt heute seine Heimat, die alle seine Erwartungen erfüllt habe.



Um Kunst zu präsentieren, öffnet Timo Miettinen sogar sein Schlafzimmer für die Öffentlichkeit(Bild: Roman März)

Natürlich könnte er seine Kunstsammlung ganz für sich hinter verschlossenen Türen genießen, aber das ist nicht seine Art: "Die Kunst gehört uns allen", meinte er einmal, "und wenn ich das Privileg habe, Kunst zu sammeln, möchte ich diese Kunst mit anderen teilen. Deshalb bin ich ja Salonnier geworden." Und Miettinen genießt es sichtlich.

Klarer Fokus auf Männlichkeit

Aber das mit dem Salon ist nur die halbe Geschichte. Denn unten rechts neben dem pompösen gründerzeitlichen Eingang zu dem Haus Nummer 3 in der Marburger Straße befindet sich eine kleine, aber ebenso feine von Miettinen geführte Galerie, in der noch bis zum 18. Juli Bilder des finnischen Malers Jarmo Mäkilä unter dem Titel "Flesh" zu sehen sind. Wobei der Titel eine Anspielung auf den gleichnamigen Film von Andy Warhol aus dem Jahre 1968 mit dem unvergesslichen Joe Dallesandro ist. Mäkiläs Gemälde variieren das Thema Männlichkeit auf eine nachgerade magische Weise.



Wären wir in Finnland, müsste wohl nicht erklärt werden, wer Mäkilä ist, obwohl er auch schon hierzulande ausgestellt hat. Der 1952 im finnischen Rauma geborene Künstler, gehört zu den Arrivierten seines Fachs und mit seiner figurativen und mit einem magischen Surrealismus liebäugelnden Malerei zählt er zu den Postmodernen.

Die Magie des Verborgenen

Manches in seinem Oeuvre lässt an die mythisch-traumhaften Szenarien eines Neo Rauch denken  zumindest ein wenig. Die Rätselhaftigkeit ist hier wie dort eine Einladung für interpretationsfreudige Menschen. Hinzu kommt, dass die Bildinhalte von autofiktionaler Art sind  sie übersetzen Mäkiläs Lebensgeschichte in Bildmotive, sei es die Kindheit oder sei es das Thema Männlichkeit und noch einiges mehr.



Archivbild: Kunstsammler Timo Miettinen 2025 in seiner queeren Ausstellung "Exit Paradise" im Schloss Sacrow (Bild: IMAGO / Eberhard Thonfeld)

Das trifft auch auf die jetzt in Berlin präsentierten Bilder zu, jedoch mit dem klaren Fokus auf Männlichkeit. Wir schauen auf den nackten, tätowierten Oberkörper eines schon älteren Mannes, der umfasst wird von großen Händen, die wie aus einem dunklen Nichts hervorkommen. Das Bild trägt den Titel "Only God can judge me". Ein anderer nackter Oberkörper, der isoliert in einer ihn umgebenden Dunkelheit zu schweben scheint, ist durchbohrt von lauter Pfeilen, als zitiere Mäkilä aus der religiösen Ikonografie hier die Figur des heiligen Sebastian.



Ein großformatiges Bild zeigt männliche Personen unterschiedlichen Alters, eine davon in einem Sessel sitzend mit einem auf dem Schoß ausgestreckten nackten Toten. Auch das ein religiöses Bildzitat  bekannt als Pietà. Manche der Figuren haben einen grell geschminkten Mund, der so gar nicht zur männlichen Ausstrahlung passen will. Doch die Irritation ist künstlerisch kalkuliert, wie uns Mäkilä zu verstehen gibt:

Ein Bild ist nicht das, was du siehst, sondern das, was es in dir auslöst und was dahinter liegt. Der Mensch lebt gewissermaßen zwei Leben: ein äußeres und ein inneres. Das eine ist verborgen, das andere sichtbar. Ich versuche, dieses verborgene Leben zu erfassen.

Wer Lust auf die Magie des Verborgenen hat, dem sei diese Ausstellung dringend empfohlen. Die Ausstellung in der Miettinen Collection kann wie der Salon Dahlmann allerdings nur samstags zwischen 12 und 18 Uhr besucht werden.