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Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeitende*n für den Bereich Finanzen, Personal
- Heute, 20:08h 1 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Wir suchen kurzfrsitig zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Mitarbeitende*n für den Bereich Finanzen, Personal
in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std. /Woche).
Aufgaben u.a. im Bereich:
● Abrechnung Kindertagesstätten
● Hausverwaltung
● Mitwirkung bei der Buchhaltung
● Vertragsverwaltung
● stellvertretend weitere Aufgaben und Unterstützung des Teams in allen Aufgaben des Tagesgeschäftes
Anforderungen:
● abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
● sehr gute MS-Excel -Kenntnisse
● eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise
● Sorgfältigkeit und ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis
● Einsatzbereitschaft
● Teamfähig, engagiert und flexibel
● Kenntnisse von LSBTI* bzw. queeren Lebenswelten
Unser Angebot:
● Bezahlung amgelehnt an TVL
● unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechs Monaten Probezeit
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist
● Einsatzort ist Südkreuz
Weitere Infos:
Stephan Feick, Tel. 030-446688401
Aussagekräftige Bewerbung
bis 13.05.2026 mit Kennwort A4/2026/3 per Mail an:
Links zum Thema:
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
» Checkpoint BLN sucht psychosoziale:n Berater:in (08.05.2026)
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