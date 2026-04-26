Heute, 20:08h 1 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen kurzfrsitig zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeitende*n für den Bereich Finanzen, Personal



in Voll- oder Teilzeit (min. 30 Std. /Woche).



Aufgaben u.a. im Bereich:

● Abrechnung Kindertagesstätten

● Hausverwaltung

● Mitwirkung bei der Buchhaltung

● Vertragsverwaltung

● stellvertretend weitere Aufgaben und Unterstützung des Teams in allen Aufgaben des Tagesgeschäftes



Anforderungen:

● abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

● sehr gute MS-Excel -Kenntnisse

● eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise

● Sorgfältigkeit und ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis

● Einsatzbereitschaft

● Teamfähig, engagiert und flexibel

● Kenntnisse von LSBTI* bzw. queeren Lebenswelten



Unser Angebot:

● Bezahlung amgelehnt an TVL

● unbefristeter Arbeitsvertrag mit sechs Monaten Probezeit

● 30 Tage Urlaub und Jobticket

● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist

● Einsatzort ist Südkreuz



Weitere Infos:

Stephan Feick, Tel. 030-446688401



Aussagekräftige Bewerbung

bis 13.05.2026 mit Kennwort A4/2026/3 per Mail an: