"Hart aber fair" diskutiert über den ESC



Bei Louis Klamroth dreht sich am Montagabend alles um den Eurovision Song Contest (Bild: WDR / Julia Sellmann)

Heute, 09:55h 2 Min.

Bei Moderator Louis Klamroth wird es am Montagabend in seinem wöchentlichen ARD-Polittalk "Hart aber fair" nicht wie in den letzten Wochen über Gesundheitsreform, Tankrabatt oder Donald Trump gehen, sondern um den Eurovision Song Contest. "Mehr als Musik  wie politisch ist der ESC?" lautet das Thema. Der WDR "Eine Riesenparty für Vielfalt und Toleranz. Aber selten gab es so heftige politische Diskussionen. Wichtige Länder boykottieren ihn wegen der Teilnahme Israels. Konsequent oder ein falsches Signal? Welchen Einfluss hat der ESC auf uns?", heißt es in der Programmankündigung. Natürlich soll es auch um die für viele Fans wichtigste Frage gehen: "Welche Chancen hat Deutschland dieses Jahr?"



Als Expert*innen eingeladen wurde die dreifache ESC-Teilnehmerin Katja Ebstein, sowie die Podcaster*innen Caro Worbs und Miguel Robitzky, die für die ARD aus Wien über den ESC berichten, sowie die queere Journalistin Maria Popov ("Kein Bock Club"). Aus der Politik kommen die Düsseldorfer FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Aiwanger ist für seine Queerfeindlichkeit berüchtigt ("Die Normalen müssen zusammenstehen" ) und macht gerne Stimmung gegen Dragqueens.

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr ESC-Doku

Die Talkshow, die live aus Köln gesendet wird, geht dieses Mal erst um 21:45 Uhr los, zuvor strahlt das Erste in der Primetime die Doku "70 Jahre ESC  More than Music" aus, die bereits seit vergangenem Freitag in der ARD-Mediathek erhältlich ist (queer.de berichtete).



Der 70. Eurovision Song Contest geht am Dienstag und Donnerstag mit den Halbfinals los (ab 21 Uhr auf One). Das Finale wird dann am Samstag ab 21 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Für Deutschland tritt Sarah Engels mit ihrem Song "Fire" an. Die 33-Jährige ist bereits für das Finale qualifiziert. (cw)