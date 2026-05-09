Nicole: Der heutige ESC ist zu schrill



Nicole konnte 1982 den ESC gewinnen, damals war sie gerade 17 Jahre alt (Bild: Archiv)

Heute, 10:30h 4 Min.

Die erste deutsche ESC-Siegerin Nicole, die 1982 den Wettbewerb mit "Ein bißchen Frieden" für sich entscheiden konnte, sieht die Entwicklung des Eurovision Song Contest mit großer Sorge. "Von der Grundidee eines Liederwettbewerbs ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das Lied an sich tritt immer weiter in den Hintergrund. Mittlerweile überwiegt die Show und das finde ich einfach schade", sagte die 61-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal "Web.de News". Sie findet: "Eigentlich müsste man ihn umbenennen: in Eurovision Show Contest."



Besonders kritisch sieht die Schlagersängerin die heutigen Auftritte. "Die sehen alle gleich aus, gerade die Frauen und ihre Kostüme: Das sind alles Badeanzüge mit Overknees. Tut mir leid, aber das hat nichts mit prüde zu tun, das ist einfach too much", so Nicole. Ihre Alternative: "Steckt doch mal alle in die gleiche Kutte und kündigt nur den Namen an. Aber nicht das Alter und das Land. Dann würde das richtige Lied gewinnen."

Nicole sieht schwarz für Sarah Engels

Die Chancen von Sarah Engels mit "Fire" schätzt Nicole entsprechend skeptisch ein: "Schwierig. Das sage ich ganz ehrlich. Schwierig. Da kommen so viele, die das Gleiche machen. Alle Länder schicken Frauen, die genauso gekleidet sind. Ich kann damit nichts mehr anfangen." Gleichzeitig betonte sie: "Jeder, der uns vertritt, der tut es mit Leidenschaft und wird sein Bestes geben. Singen kann die Sarah." Als Beweis dafür, dass es auch anders gehe, nannte Nicole Michael Schulte: "Er hat einfach nur gesungen und auf diesen ganzen Glamour verzichtet. Das muss nicht sein, im Gegenteil: Je mehr die anderen machen, desto mehr fällst du nämlich auf, wenn du es nicht tust. Es geht also auch so. Wir können gewinnen, wir müssen nur das Richtige tun."



| Direktlink | Damals war für Nicole die ESC-Welt noch in Ordnung

Zu den aktuellen Boykott-Debatten wegen der Teilnahme Israels sagte Nicole: "Lasst die Politik in dieser Ecke und lasst die Musik in der anderen Ecke. Kein Mensch kann etwas dafür, in welchem Land er geboren ist. Wir sind Musiker und keine Verräter und keine Mörder. Also lasst uns doch Musik machen." Man bestrafe damit nur Menschen, "die um ihren großen Traum betrogen werden. Und das finde ich nicht in Ordnung".

"Ein bißchen Frieden" würden aus dem "schrillen Glamour" herausfallen und gewinnen

Ihr eigenes Siegerlied von 1982 hätte nach Ansicht der Sängerin auch heute noch Chancen: "Also ich habe ein Déjà-vu. Wenn heute eine 17-jährige Nicole mit weißer Gitarre und diesem Lied in Wien auftreten würde, wage ich zu behaupten, dass es wieder gewinnen würde. Das würde so aus dem ganzen lauten, schrillen Glamour herausfallen."



Nicole hadert bereits seit längerem mit dem zu "schrillen" ESC. 2024 erklärte sie etwa gegenüber schlager.de: "Es ist mittlerweile schrill, es ist laut, es ist für mich manchmal beängstigend." So würden Titel gewinnen, "wo ich weder ein Liedgut noch großartigen Gesang feststelle".



| Direktlink | Bis heute ist Nicole im Schlagergeschäft unterwegs, konnte aber nie mehr an ihren Erfolg mit "Ein bißchen Frieden" anknüpfen

Ältere lehnen ESC eher ab als Jüngere



Gerade in der älteren Generation ist die Fortführung des ESC umstritten. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "Web.de News" zeigt sogar: Die Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen eine Fortführung des Eurovision Song Contests aus. 66 Prozent der Befragten finden, dass der ESC "auf keinen Fall" weiterhin veranstaltet werden sollte. Nur rund jeder Fünfte (18 Prozent) ist für den Beibehalt des Wettbewerbs, 16 Prozent zeigten sich unentschieden.



Deutliche Unterschiede zeigen sich bei den Altersgruppen: Während sich in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen noch 41 Prozent für die Fortführung aussprachen, sinkt dieser Wert bei den über 65-Jährigen auf nur elf Prozent. 73 Prozent der älteren Generation sind gegen den Beibehalt des ESC.



Dennoch zählt der ESC zu den Quotengaranten für die ARD: Letztes Jahr haben 9,132 Millionen Zuschauer*innenr das Finale der weltgrößten Musikshow im linearen Fernsehen im Ersten und bei One eingeschaltet. Bei den 14- bis 29-Jährigen betrug der Marktanteil sehr starken 78,8 Prozent. Zum Vergleich: Beim letzten traditionell auch bei Jüngeren sehr erfolgreichen Fußball-WM-Finale im Jahr 2022 lag der Marktanteil in dieser Zielgruppe bei lediglich 51,9 Prozent. (cw)