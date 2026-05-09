Schwerkranke Bonnie Tyler musste angeblich wiederbelebt werden

Heute, 11:31h 2 Min.

Bonnie Tyler (74) kämpft in Portugal um ihr Leben. Die walisische Sängerin liegt in einem Krankenhaus in Portugal in einem künstlichen Koma, hieß es schon vor einigen Tagen auf der offiziellen Webseite der Sängerin. Jetzt berichtet unter anderem "The Mirror" unter Berufung auf eine portugiesische Quelle, dass die 74-Jährige nach einem Herzstillstand von Ärzten wiederbelebt werden musste.



Schon in der vergangenen Woche hatte das lokale portugiesische Blatt "Correio da Manhã" zuerst berichtet, dass Tyler in einem künstlichen Koma liegt. Diese Information wurde einen Tag später von offizieller Seite auf der Webseite der Sängerin bestätigt (queer.de berichtete).



Jetzt meldet die portugiesische Tageszeitung, dass Tyler einen Herzstillstand erlitt, als medizinisches Personal versuchte, sie aus ihrem künstlichen Koma zu holen. Eine offizielle Bestätigung vonseiten des Managements der Sängerin steht derzeit noch aus.



Tyler soll nun weiter im künstlichen Koma bleiben, während die Ärzt*­innen versuchen, die "schwere Infektion" unter Kontrolle zu bringen, an der sie aufgrund eines Darmdurchbruchs leidet, heißt es weiter in dem Bericht von "The Mirror". Liberto Mealha, ein Freund der Sängerin, sagte zudem, die Ärzte seien "zuversichtlich", dass sie sich vollständig erholen werde.



Bonnie Tyler hatte sich in Portugal einer Notoperation unterziehen müssen, wie zuvor ebenfalls auf der offiziellen Seite der Sängerin bekannt gegeben wurde. In der Mitteilung hieß es weiter: "Die Operation ist gut verlaufen, und sie erholt sich nun." Kurz darauf gab es bereits erste Medienberichte, wonach Tyler im künstlichen Koma liegt.

Tournee für 2026 geplant

Dabei hatte Tyler, die laut des Berichts in den vergangenen Jahren abwechselnd in Portugal und Südwales lebt, für das Jahr 2026 eigentlich große Pläne. Die Sängerin hat für den weiteren Jahresverlauf eine Europatournee geplant. Ob und wann diese stattfinden kann, ist angesichts der aktuellen Lage völlig unklar.



Bonnie Tyler, die aus Wales stammt, gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt  Millionen von Tonträgern hat die 74-Jährige in ihrer langen Karriere verkauft. Songs wie der Nummer-eins-Hit "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" oder "Holding Out For A Hero" gingen in die Musikgeschichte ein. Sie erhielt eine Reihe von Auszeichnungen und war mehrfach für den Grammy nominiert. 2013 nahm sie für Großbritannien mit dem Song "Believe in Me" beim Eurovision Song Contest teil. (spot)