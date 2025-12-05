Georgina oder Sam: Wer verkauft wen bei "Kampf der RealityAllstars"?



Sam hat mal wieder einen Grund, sich so richtig aufzuregen (Bild: RTLZWEI)

Heute, 11:47h 3 Min.

Besondere Macht für die Neuankömmlinge Cosimo Citiolo (44) und Emmy Russ (26) bei "Kampf der RealityAllstars" (bei RTLzwei und bei RTL+): Sie dürfen die Kandidat*innen in Zweierteams einteilen. Die Paare sind auf Gedeih und Verderben aneinandergebunden, werden in der Stunde der Wahrheit auch gemeinsam nominiert. Der Nachteil für Emmy und Cosimo: Sie müssen selbst ein Duo bilden.



Cosimo und Emmy gehen bei der Teameinteilung relativ gnädig vor. Auf total explosive Paarungen wie Kader Loth (53) und Serkan Yavuz (33) verzichten sie. Serkan bildet stattdessen ein harmonisches und starkes Paar mit Sandy Fähse (41), Kader geht mit Elena Miras (34) zusammen.



Matthias Mangiapane (42) ist bedient, da er an Gino Bormann (38) gebunden wird  als schwules Duo. Allerdings isst Gino ständig rohen Knoblauch gegen seine Heiserkeit  und Matthias ist bedient. Am brisantesten ist noch die Kombination aus dem früheren "Prince Charming"-Kandidaten Sam Dylan (41) und Georgina Fleur (36). Doch die Erzfeind*innen haben sich schon längst wieder vertragen. Oder besser gesagt das Kriegsbeil im thailändischen Sand vergraben.

Welches Paar ist Reality-Gold?

An der "Wand der Wahrheit" werden die Stars nicht wie gewohnt alleine, sondern als die von Cosimo und Emmy gebildeten Paare bewertet. Welches Duo ist echtes Reality-Gold, lautet die Leitfrage. Das befreundete, chaotisch-witzige Team aus Maurice Dziwak (27) und Cecilia Asoro (30) landet vorne. Zur Belohnung, oder eher zu Strafe, werden sie mit einer riesigen Bauchbinde aneinandergekettet. Nur aufs Klo dürfen sie alleine.



Kaum sind die Paare gebildet, versucht die Produktion schon, sie auseinander zu bringen. Im Büro der Chefin wartet ein einmal mehr unmoralisches Angebot. Den Stars wird einzeln ein Deal vorgeschlagen. Sie können ihren Partner oder ihre Partnerin sofort aus der Sala werfen und erhalten selbst ein Safety-Ticket in die nächste Folge. Wählen beide Teile eines Duos diese Option, passiert nichts. Sobald ein Star seinen Partner oder seine Partnerin verkauft hat, endet das Spiel.

Georgina verkauft Sam für Safety

Als erste werden Cecilia und Maurice ins Büro zitiert. Sie verkaufen sich natürlich nicht. Dann sind Sam und Georgina an der Reihe. Sam spielt mit dem Gedanken, das Angebot anzunehmen. Dann könnte er sich endlich an Georgina rächen. Doch er widersteht der Versuchung.



Georgina ist da weniger zaghaft. Sie nimmt das Safety-Ticket und schmeißt Sam raus. Für sie ist es die "Chance ihres Lebens", Sam eins auszuwischen. An die vor ein paar Folgen geschlossene Waffenruhe sieht sie sich nicht gebunden. Freund*innen wären sie und Sam eh nicht wieder geworden. Sam habe sie in der Vergangenheit schon oft verkauft, rechtfertigt sie ihre Entscheidung. Für Sam ist Georgina nun endgültig gestorben. Als er die Show verlässt, bespritzt er sie zum Abschied noch mit Schampus.



Ins Safety-Spiel geht es natürlich auch in Duos. Auf die Paare wartet der "Kampf der Realitystars"-Klassiker "Müll-O-Tonne". Ein Promi muss ein aus zwei O-Tönen zusammengesetztes Zitat auswendig lernen und es seinem Partner weitersagen. Wenn der es korrekt wiedergeben kann, gibt es einen Punkt.



Paco Herb (30) und Kate Merlan (39) ergänzen sich perfekt. Zwar kann sich Paco kein geschriebenes Zitat merken, dafür hört er sehr gut zu. Kate und Paco gewinnen das Spiel mit großem Abstand und sind sicher in der "Stunde der Wahrheit" mit Arabella Kiesbauer (57).



Das bedeutet: Topfavorit Serkan ist diesmal nicht sicher. Und tatsächlich stürzen sich die Konkurrent*innen auf ihn und Sandy. Sie bekommen die meisten Münzen eingeschenkt. Doch dann verkündet Kiesbauer eine überraschende Wendung. Nur eine Person des Duos muss gehen. Wer das ist, entscheiden die Neulinge Emmy und Cosimo. Aber erst in der nächsten Folge am Mittwoch (spot/cw)