Seth Rogen dankt bei BAFTA-Verleihung verstorbener Catherine O'Hara

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  • Heute, 13:04h 2 Min.

Catherine O'Hara und Seth Rogen in "The Studio" (Bild: Apple TV+)

"Schitt's Creek"-Star Catherine O'Hara (1954-2026) bleibt für ihre Kollegen unvergessen. Als Seth Rogen (44) am Sonntag in London bei den BAFTA-Fernsehpreisen auf die Bühne kam, widmete er den Preis der im Januar verstorbenen Schauspielerin. Die Comedy "The Studio", für die O'Hara und Rogen gemeinsam vor der Kamera standen, wurde bei dem britischen Fernsehpreis als beste internationale Serie ausgezeichnet. Rogen war auch Produzent und Regisseur in der Serie.

"Es wäre fahrlässig von mir, einen der wichtigsten Teile der Serie nicht zu erwähnen: Catherine O'Hara", sagte Seth Rogen, als er den Preis entgegennahm. "Sie hat uns allen so viel bedeutet", fuhr er fort. "Ich nehme an, ihre Arbeit war für euch hier genauso wichtig wie für uns", sagte der US-Schauspieler zu dem britischen Publikum. "Das hier ist also für Catherine", rief er.

"The Studio" setzte sich als beste nicht-britische Serie gegen starke Konkurrenz wie "Severance", "Pluribus" oder "The White Lotus" durch.

"Damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet", sagte Seth Rogen über den BAFTA-Gewinn. "Und wenn man eine Komödie dreht und vor allem gegen Dramen antritt, fühlt es sich wirklich gut an, diese zu schlagen", so der Komiker. Denn: "Ich muss sagen, das kommt nicht oft vor. Das ist etwas ganz Seltenes."

Seth Rogen spielt in "The Studio" den neuen Chef eines Filmstudios, der seinen künstlerischen Anspruch in Einklang mit kommerziellem Erfolg bringen muss. Catherine O'Hara verkörperte seine Vorgängerin und Mentorin.

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Rogen hatte O'Hara bereits im März dieses Jahres bei einer Preisverleihung gewürdigt. Bei den Actor Awards wurde O'Hara posthum mit dem Preis für die beste Nebenrolle in einer Comedyserie ausgezeichnet. "Ich weiß, dass es ihr eine Ehre gewesen wäre, den Preis von Kollegen zu erhalten", sagte Rogen auf der Bühne (queer.de berichtete).

Catherine O'Hara wurde vor allem als Mutter in "Kevin  Allein zu Haus" bekannt. Ab 2015 feierte die kanadisch-amerikanische Schauspielerin mit der Serie "Schitt's Creek" ein Comeback. Am 30. Januar dieses Jahres starb sie an einer Lungenembolie als Folge einer Darmkrebserkrankung. Sie wurde 71 Jahre alt (queer.de berichtete). (spot/cw)

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