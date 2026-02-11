Schleswig-Holstein: Ministerpräsident wird Schirmherr aller CSDs im Land

Heute, 13:40h 3 Min.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übernimmt in diesem Jahr offiziell die Schirmherrschaft über die knapp 20 CSD-Veranstaltungen in seinem Bundesland. Das wurde aus dem Umfeld der Organisator*innen mehrerer CSDs bekannt. Mit dem Schritt würde erstmals ein amtierender Regierungschef die landesweite Schirmherrschaft für sämtliche Pride-Events übernehmen. Die Veranstalter*innen werten dies als deutliches politisches Signal für die Unterstützung queerer Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung.



"Die Übernahme der Schirmherrschaft ist für mich eine klare Verpflichtung", sagte Günther. "Schleswig-Holstein steht für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft. Die CSDs erinnern uns daran, dass Gleichberechtigung kein Selbstläufer ist, sondern immer wieder verteidigt und gestärkt werden muss."



Mit dem Schritt soll die Bedeutung der Anliegen der queeren Community stärker in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs getragen werden. Auch Vertreter*innen der CSD-Initiativen im Land begrüßten die Entscheidung ausdrücklich. "Die Schirmherrschaft durch den Ministerpräsidenten ist ein wichtiges Signal der Anerkennung und Rückendeckung für unseren Einsatz im Kampf für Anerkennung und Gleichberechtigung", sagte Andreas Witolla, Vorstandsmitglied bei vielfalt.SH. "Gerade in Zeiten, in denen queerfeindliche Tendenzen wieder zunehmen, ist politische Unterstützung von großer Bedeutung."



Die Landesregierung plane zudem, die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen weiter auszubauen und im Rahmen des Aktionsplan "Echte Vielfalt 2.0" Maßnahmen zur Förderung von Antidiskriminierung und queerer Sichtbarkeit zu intensivieren. Dazu zählen unter anderem Bildungsinitiativen, Beratungsangebote sowie Programme zur Stärkung von Vielfalt in Verwaltung, Bildung und Arbeitswelt.

- Werbung -



CSD-Saison geht in Flensburg los

Der Auftakt der CSD-Saison findet traditionell am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit, in Flensburg statt: "Nach vielen Veranstaltungen im Rahmen der Rainbow Days freuen wir uns auf einen tollen CSD mit einem großartigen Bühnenprogramm mit inhaltlichen Reden, Livemusik und Drag Shows." so Witolla weiter. Der Abschluss der CSD-Saison findet am 19. September in Wacken statt.



Daniel Günther ist seit 2017 Landesvater in Schleswig-Holstein. Derzeit regiert er in einer schwarz-grünen Koalition.

Günther unter Rechtsextremen verhasst

Zuletzt gab es von Rechtsaußen eine massive Rechtsaußen-Kampagne gegen Günther, weil er rechte Fakenews-Portale wie "Nius" kritisiert hatte. Anfang Januar 2026 warf der Christdemokrat in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" dem rechten Magazin etwa vor, "vollkommen faktenfreie" Berichte zu veröffentlichen und die Demokratie zu untergraben. "Nius" griff Günther  unterstützt von anderen rechts stehenden Portalen wie "Cicero" oder "Welt" daraufhin scharf an und warf dem CDU-Politiker vor, nicht genehme Berichterstattung verbieten zu wollen  dabei hatte Günther sich in der Talkshow lediglich für ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ausgesprochen. "Nius" klagte auch gegen den Regierungschef, weil er gegen das Neutralitätsgebot verstoßen habe. Vor dem Verwaltungs- und ein Oberverwaltungsgericht verlor "Nius" jedoch  denn auch ein Ministerpräsident habe das Recht, als Parteipolitiker in der Öffentlichkeit zu sprechen.



Günther ist auch unter Rechtspopulist*innen verhasst, weil er sich  anders als viele seiner Parteifreund*innen  seit Jahren für LGBTI-Rechte stark gemacht hatte. So war er bei seinem Amtsantritt der erste CDU-Ministerpräsident, der öffentlich die Ehe für alle befürwortet hat (queer.de berichtete). (cw)