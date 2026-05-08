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  • Gestern, 21:58h 1 Min.

Symbolbild (Bild: sora-shimazaki / pexels)

In Wiesbaden kam es im vergangenen Monat im Rahmen eines Fußballspiels zu queer­feindlichen Beleidigungen. Das meldete das Polizeipräsidium Westhessen am Montag.

Der Vorfall, der erst am 7. Mai angezeigt wurde, ereignete sich am Samstagabend, den 18. April 2026 auf einem Fußballplatz in der Geschwister-Scholl-Straße. Laut Polizeibericht beleidigte eine 27-Jährige eine 25-jährige Spielerin mit queer­feindlichen Äußerungen "unter anderem mit Hilfe eines Megafons". Der Staatsschutz Wiesbaden hat  wie bei Hass­kriminalität üblich  die Ermittlungen aufgenommen.

Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechstelle. Sie steht Opfern queer­feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen/Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer (0611)345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar. (cw/pm)

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