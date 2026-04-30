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Heute, 08:44h 9 Min.

Marc Brandenburg ist eine der eigenwilligsten und erfolgreichsten Figuren der Berliner Kunstszene, geprägt von der Westberliner Subkultur der 1980er Jahre. Bekannt ist er vor allem für seine Zeichnungen auf Basis selbst fotografierter oder aus Zeitschriften entnommener Bilder  und für seine Haltung. Eine häufig zitierte Aussage von ihm lautet: "Ich glaube, Verwirrung zu stiften, ist ein wichtiger Antriebsmotor, der zum Nachdenken bringt."



Die Berlinische Galerie widmet dem 1965 geborenen Künstler mit "20th Century Debris" eine Retrospektive. Auf einem Ausstellungsrundgang sprachen wir mit ihm darüber, was es für ihn heißt, Außenseiter zu sein.

In deiner Werkschau in der Berlinischen Galerie spannst du thematisch einen weiten Bogen: Du zeigst schwule Pornografie, Obdachlose in Schlafsäcken, Szenen aus dem Berliner Nachtleben  aber auch Popikonen wie Michael Jackson.



Ja, komischerweise kam fast zeitgleich dieser Film über ihn raus. Das war mir gar nicht klar, als die Ausstellungsplanung losging. Und wieder ist Michael Jackson omnipräsent  und er bleibt auch lange nach seinem Tod eine faszinierende Popfigur.



Auf einer Zeichnung, die in deiner neuen Ausstellung an prominenter Stelle hängt, zeigst du Michael Jackson als Negativ  alles Helle wird dunkel, alles Dunkle hell. Trotzdem erscheint seine Haut weiterhin schwarz. Ohne Hinweis würde man ihn kaum erkennen.



Das Foto ist nicht sehr bekannt und stammt noch aus der "Thriller"-Zeit. Zu diesem Zeitpunkt ging die körperliche Veränderung schon so weit, dass er nicht mehr eindeutig ethnisch zuzuordnen war. Man hat ihn nicht mehr als Schwarze Person wahrgenommen, sondern als Michael Jackson. Er ist immer noch so berühmt, dass  wenn man den Namen Michael hört  als Erstes an ihn denkt.



Michael Jackson als Negativ  alles Helle wird dunkel, alles Dunkle hell (Bild: Axel Krämer)

Es gibt eine anhaltende Diskussion um die Missbrauchsvorwürfe...



...die halte ich für totalen Blödsinn. Es wurde alles daran gesetzt, ihn zu verurteilen  und man darf nicht vergessen, dass er während des Prozesses wieder zum Schwarzen Mann wurde. Trotzdem gab es einen Freispruch. Mehr muss man nicht wissen. Natürlich war Michael Jackson eine merkwürdige Person  und somit ein leichtes Opfer. Und man kann fragen, ob das appropriate war, dass die Kinder bei ihm übernachteten. Ich glaube, dass er innerhalb des ganzen Systems einfach zu mächtig wurde  so mächtig, dass einem diese weißen Kinder als seine leiblichen verkauft wurden. Ohne Michael Jackson hätte es keinen Obama gegeben, so groß war seine Bedeutung.



Du hast mal davon gesprochen, als Schwarzer schwuler Mann einer doppelten Minderheit anzugehören und dich immer als Außenseiter gefühlt zu haben. Wie hat sich das geäußert?



Ich war in Amerika in meiner Schulklasse das einzige Kind aus einer interracial relationship -- außerdem war ich sehr introvertiert. Ohne, dass es mir klar war, war ich natürlich auch schwul. Kinder merken einfach, dass man irgendwie anders gestrickt ist. Es spielt eben eine Rolle, wie man auf die Welt blickt und die Welt dann zurückblickt. Aber ich empfand das nie als Problem, ein Außenseiter zu sein. Und dann hatte ich nicht nur eine weiße, sondern auch eine deutsche Mutter  und damit eine Verbindung zu einem komplett anderen Land.



Und wie kam es zum Umzug nach Deutschland?



Mein Vater war ein Schwarzer GI und hatte sicherlich seine Probleme in der Armee in den Sechzigern. Zuhause wurde dann alles in Gewalt entladen. Das waren natürlich prägende Erfahrungen. Ich habe damals schon das Zeichnen genutzt, um mich komplett in meine Welt zurückzuziehen. Meine Mutter hat sich dann endlich scheiden lassen und ist dann mit mir und meinen beiden Geschwistern 1977 in ihre Heimatstadt Berlin zurück.



Zu dem Zeitpunkt warst du zwölf Jahre alt. Nicht lange danach hast du dich bereits in der West-Berliner Subkultur bewegt



Meine Mutter war Komparsin bei dem Film "Schöner Gigolo, armer Gigolo"  diesem Film mit David Bowie und Sydne Rome, der 1977/1978 in Berlin gedreht wurde. Sie hat mich damals zu den Dreharbeiten im Schlosshotel Gerhus mitgenommen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich hab da unter den Komparsen zum ersten Mal die ganzen Leute gesehen, die zur West-Berliner Subkultur gehörten. 1979 gehörte ich dann auch dazu.



Marc Brandenburg (Bild: privat)

Wie muss man sich das vorstellen?



Ich fing an, auszugehen und merkte, dass das mehr war  eine komplette Lebenshaltung. Ich hatte mit vierzehn schon Stilbewusstsein und war meistens der Jüngste weit und breit. "Dschungel", "Exzess", "Metropol"  das waren die Clubs damals. Ich hab dann mein Leben komplett umgedreht, bin nachts heimlich ausgebüchst, tagsüber mit Koffeintabletten in die Schule, und danach hab ich geschlafen bis Mitternacht. Dann ging alles von vorne los. Ich habe mir auch nichts sagen lassen.



Dabei hast du schon früh viele prominente trans Personen kennengelernt...



...für mich war es als Vierzehnjähriger völlig normal, mit Angie Stardust, Jayne County und Zazie de Paris herumzuhängen. Das waren die Leute, mit denen ich groß geworden bin. Die besten Jahre in der Berliner Subkultur waren 1980 und 1981, da hat sich alles vermischt, Punk und Kultur und linke Politik. Es war eine Umbruchzeit, es gab viele kreative Figuren. Später hab ich in den Clubs auch gearbeitet, als Barkeeper und Türsteher. Das war mein Kosmos



...den du später in deiner Arbeit gespiegelt hast. Machen dich die Erinnerungen daran wehmütig?



Ich weiß nicht, ob ich das Wehmut nennen würde. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil das eine ganz andere Welt war. Es gab ja kein Internet, kein Social Media, und die Szene in der Stadt war sehr klein. Da waren nur so ein paar Orte, die funkelten, und da kamen alle zusammen.



Neulich sah ich in einem Programmkino in Barcelona einen Dokumentarfilm über das West-Berlin von 1980. Da ging mir das Herz auf. Ich roch den Kohlenstaub, sah diese ganzen Häuser mit Einschusslöchern, den dreckigen Schnee. Da gab es ja noch richtige Winter. Mein Begleiter Adrian dachte, ich bin komplett übergeschnappt. Der konnte meine Begeisterung überhaupt nicht nachvollziehen, weil er zwanzig Jahre jünger ist und dieses Berlin natürlich nicht kennt. Alles war grau und trübe. Aber in diesem ganzen Trübsinn war eben auch diese tolle Szene, die sich nur dort entwickeln konnte. Berlin war damals als Stadt eigentlich selbst ein Außenseiter.



Eine Stadt der Außenseiter, in der du dich als Außenseiter dazugehörig fühlen konntest?



Ja, alle waren anders, und das hat einen verbunden. Aber das Anderssein war für jeden etwas anderes, man hat da nicht groß darüber nachgedacht.



Hast du dich in West-Berlin aufgrund deiner Hautfarbe nie ausgegrenzt gefühlt?



Es gab zu wenig People of Color, als dass das irgendwie ein Thema gewesen wäre. So wie in der Punkszene, in der ich mich meist bewegte, wurde eh niemand mit offenen Armen empfangen, da waren alle gegen alle. (lacht) Wichtig war nur, dass einem irgendwas anhaftete, das einen als Außenseiter auszeichnete.



Spiegelt sich das Dazugehören und Draußenstehen in deiner Arbeit?



Das ist so in einem drin, ich denke darüber nicht nach. Auch nicht in der Wahl meiner Motive. Das betrifft auch die Maskierungen in meinen Bildern. Für mich ist es normal, dass ich jemanden mit Maske abbilde, dass jemand vermummt ist oder sich wegdreht. Das ist auch bei meinen Bildern von Obdachlosen so. Maskieren und Anonymisieren, das geht Hand in Hand. Das hat auch damit zu tun, Distanz zu schaffen und Respekt zu zeigen.



Blick in die Ausstellung (Bild: Axel Krämer)

Du hast mal gesagt, dass dich Oberflächen faszinieren?



Obdachlosigkeit ist für sich genommen natürlich Teil eines größeren Problems. Aber es gibt auch die Seite in mir, die einfach nur die Faltenwürfe auf den Schlafsäcken sieht. Das sind zwei Seiten, aus denen für mich ein Motiv entsteht.



Oberfläche bedeutet für dich nicht wie in der klassischen Philosophie das Gegenteil von Tiefe, sondern eher eine Art von Zugang, durch den sich etwas oder jemand zeigen kann?



Ich übersetze etwas in Zeichnungen und schaffe dadurch einen Zugang für viele, die normalerweise an Obdachlosen vorbeigehen. Ich mache darauf aufmerksam, als eine Art Conversation Starter. Das führe ich sogar noch weiter in meinen Tattoo-Stickern. Es gibt dann sicherlich Leute, die finden, dass ich das nicht mit genug Ernsthaftigkeit behandle. Aber für mich ist es ein Weg, Leute auf etwas hinzuweisen.



Ist es okay, wenn wir mal auf deinen Künstlernamen zu sprechen kommen?



Ich finde es ganz gut, wenn es im Unklaren bleibt, ob das überhaupt ein Künstlername ist. (lacht)



Der Nachname irritiert doch bestimmt viele Leute, wenn sie dir begegnen. Ist das beabsichtigt?



Wer meinen Namen hört, denkt natürlich erst mal an eine weiße Person. Das ist so eine Art und Weise, sich in die Gedanken der Menschen zu verhakeln, den Namen vergisst man nicht so leicht. Aber ich benutze den Namen schon seit 1983, lange vor dem Mauerfall. Da hat man über die Mark Brandenburg noch gar nicht gesprochen. Im Grunde kommt das aus der Zeit, in der sich alle ironische Namen gegeben haben.



Was bedeutet das Bundesland Brandenburg für dich? Ist es eine No-Go-Area?



Einer meiner besten Freunde hat da gewohnt, ich hab ihn in acht, neun Jahren einmal besucht. Er meinte immer, man muss mit den Leuten dort sprechen. Aber der hat auch gut reden, er ist selbst ein weißer alter Mann. Inzwischen ist er wieder nach Berlin gezogen, weil es ihm zu braun wurde. Ich möchte da nicht sein, ich will diese ewig jammernde AfD-Nazi-Energie nicht um mich haben.

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Was geht dir durch den Kopf, wenn Du in kleineren Städten in Brandenburg die vielen CSD-Paraden siehst, die inzwischen aus der Taufe gehoben wurden? Vor fünfzehn Jahren hast Du mal den CSD als "Karneval" kritisiert.



Das ist was komplett anderes. Ich war eben auch in der Schwulenszene immer ein Außenseiter. Damals ging es mir ein bisschen zu bunt, zu lustig und zu spießig zu. Was auf den CSDs in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern passiert ist, war überhaupt nicht mehr politisch, sondern nur noch ein Sektgelage. Selbst das Sexualisierte wirkte nicht mehr provokant, sondern albern. Ich hatte das Gefühl, es gab so gar keine Substanz, sondern nur noch Party. Ich mag es militanter.



So wie jetzt auf den Demos in Brandenburg?



Ja, absolut. Selbst wenn man dort jetzt einen fröhlichen, bunten CSD feiern würde: Im Feindesland hat das natürlich eine komplett andere Wirkung. Ich würde dafür immer gerade stehen, würde immer die Fahne hochhalten.



Seit den frühen 2000er Jahren bist du äußerst erfolgreich. Deine Bilder hängen im New Yorker Museum of Modern Art, die Kunstzeitschrift "Monopol" hat dich auf das Cover gesetzt, und deine Kunst wird auf internationalen Kunstmessen gezeigt  von der Retrospektive, die hier in der Berlinischen Galerie nun großzügig präsentiert wird, mal ganz abgesehen. Hat dich der Erfolg verändert?



Ich glaube nicht. Tatsächlich bin ich auch in der Kunstszene ein Außenseiter. Als in Wolfsburg 1999 in der Ausstellung "German Open" die Künstlergeneration der Neunzigerjahre vorgestellt wurde, war ich einer von zwei Autodidakten, die nicht die klassische akademische Künstlerlaufbahn eingeschlagen haben. Außerdem bin ich überhaupt nicht strategisch, ich brauche immer meine Freiheit. Es gibt einen super Dokumentarfilm über Peter Berlin, der an einer Stelle meinte, dass er bei Essenseinladungen die ganze Zeit nur darauf wartet, endlich wieder aus dieser Situation rauszukommen und cruisen zu gehen. Das kann ich gut nachvollziehen, so funktioniere ich auch ein bisschen.