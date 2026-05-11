"Klamauk": Aiwanger schimpft auf queere Sichtbarkeit beim ESC

Heute, 10:17h 4 Min.

Der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger verriet am Montagabend bei "Hart aber fair", dass er nicht viel vom Eurovision Song Contest hält, weil dort "Conchita Wurst und ähnliches" auftreten. Zwar werde er sich das ESC-Finale im Samstag nicht anschauen ("Ich bin jetzt nicht so musikalisch interessiert"). Eine Meinung dazu habe er aber trotzdem: So seien ihm Dinge aufgefallen, die das Musikfestival "kaputt machen".



Als Beispiel nannte der 55-Jährige "Conchita Wurst und ähnliches"  also queere Acts, die er pauschal als "Klamauk" abtat, mit dem "der Normalbürger" nichts mehr anzufangen wisse. Es habe nichts mit Musik zu tun, wenn Conchita Wurst als Dragqueen auftrete, so Aiwanger  ihr ginge es nur um "Inhalte und Haltung", nicht um Musik.



Alle andere Mitdiskutant*innen widersprachen dem grantelnden Chef der konservativen Kleinpartei "Freie Wähler". Katja Ebstein, die zwischen 1970 und 1980 drei Mal am ESC teilgenommen hatte, attestierte Conchita Wurst etwa, viel musikalisches Talent zu haben.



Die Journalistin Maria Popov griff Aiwanger wegen dessen wiederholtem "Klamauk"-Vorwurf scharf an: "Sie wollen darauf hinaus, dass queere Repräsentanz im Fernsehen Klamauk ist." Aiwanger entgegnete: "Aber es geht um einen Musikwettbewerb." Queere Menschen, so seine Andeutung, sollten hier nicht vorkommen.



Auch Journalist Ronen Steinke von der "Süddeutschen Zeitung" konnte Aiwangers Argumentation nicht nachvollziehen: "Was normal und nicht normal ist, ist eine Kategorie, die in ihrem Kopf existiert. Die Menschen werden unterschiedlich geboren. Der eine so, der andere so. Viele Menschen wachsen damit auf, dass sie von ihrer Umgebung vermittelt bekommen, du passt nicht, du bist nicht in Ordnung."

Aiwanger sieht sich in der Opferrolle

Aiwanger reagierte darauf mit einem "Jetzt kommt die Schublade, in die sie mich gerne reinstecken würden." Steinke versuchte es weiter mit Aufklärung: So sei es befreiend für viele, dass sie beim ESC "aus der Reihe tanzen" könnten und dafür gefeiert werden. "Ich muss mich nicht im Spiegel wiedererkennen, um zu sagen: 'Das ist eine tolle Symbolik'", so der Journalist. "Dass Kunst etwas ausdrückt, wird immer nur dann als Haltung oder Klamauk abgetan, wenn es nicht Ihren Geschmack trifft. Das finde ich das Engstirnige." Den Journalisten mache es "wütend", weil das "verächtlich gegenüber Menschen ist, die anders sind als Sie".



Auch die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann geriet mit dem bayerischen Politiker aneinander, nachdem dieser attestiert hatte, dass es beim ESC auch "ein paar Vernünftige" gebe: "Sie sind weiß Gott nicht der Maßstab für Vernunft. Das ist eine Form der Intoleranz."



Daraufhin nahm Aiwanger wieder die Opfer-Rolle ein: "Sie betreiben Intoleranz mir gegenüber, weil sie meine Meinung nicht akzeptieren." Warum seine Meinung wichtiger zu nehmen sei als die der anderen Personen in der Sendung, konnte er allerdings nicht erklären.



In der Diskussion ging es auch um Boykottaufrufe wegen der Teilnahme Israels. Insbesondere stellten die Diskutant*innen (außer Aiwanger) heraus, dass der ESC eine Bedeutung für Europa habe: "Wir haben sonst keine europäische Medienöffentlichkeit", erklärte etwa Steinke. Der ESC sei ein "Lagerfeuer". Katja Ebstein attestierte dem Musikfestival, dass es die Demokratie erhalten würde. "Wenn man zusammen singt, dann schießt man nicht aufeinander", so die "Wunder gibt es immer wieder"-Interpretin.

Aiwanger macht seit Jahren gegen queere Menschen Stimmung

Aiwanger ist seit 2018 bayerischer Vizeministerpräsident und hat sich bereits mehrfach mit queerfeindlichen Äußerungen profiliert. So hatte er in einem Tweet kurz vor Weihnachten 2022 mit Blick auf Regenbogenfamilien abwertend erklärt: "Die Normalen müssen zusammenstehen" (queer.de berichtete). Ein halbes Jahr später bezeichnete er eine Draglesung in einer Münchner Bibliothek als "Kindswohlgefährdung" (queer.de berichtete). Immer wieder deutete Aiwanger an, dass sich queere Menschen der Mehrheitsbevölkerung  also ihm  aufdrängen würden.



Die Queerfeindlichkeit ist bei Aiwanger offenbar seit seiner Jugendzeit tief verankert. Im Bayerischen Rundfunk sagte ein ehemaliger Mitschüler des Politikers etwa, dass Aiwanger nicht nur beim "Betreten des vollbesetzten Klassenzimmers" gelegentlich den Hitlergruß gezeigt, sondern Homosexuelle auch als "Schwuchteln" bezeichnet haben soll. Aiwanger dementierte die Vorwürfe. (dk)