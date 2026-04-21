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  • Heute, 13:04h 2 Min.

Taylor Swift lockte Paparazzi in New York an (Bild: Piece of Magic Entertainment)

Taylor Swift (36) hat kurz nach dem Muttertag Zeit mit ihrer Familie in New York verbracht. Wie das US-Portal TMZ mit Bildern dokumentiert, machte sich die Sängerin am Montagabend gemeinsam mit ihren Eltern Andrea und Scott Swift sowie ihrem Bruder Austin (33) auf den Weg zu einem privaten Essen im Restaurant "The Eighty Six" im New Yorker Stadtteil West Village.

Vor dem Lokal hatten sich zahlreiche Fotograf*­innen versammelt, als die Familie die Straße überquerte. Auf den Aufnahmen ist Taylor Swift in einem kurzen schwarzen Kleid mit silbernen Trägern, silbernen Pumps und ihrem charakteristischen roten Lippenstift zu sehen. Ihre Mutter Andrea hielt dabei lächelnd die Hand der Tochter, während Vater Scott und Bruder Austin als eine Art improvisiertes Sicherheitspersonal fungierten und den Weg durch die wartenden Fotografen bahnten.

Auffällig war, dass Taylor Swifts Verlobter Travis Kelce (36) bei dem Abend nicht dabei war. Der Footballstar der Kansas City Chiefs hatte sich mit seiner Partnerin im August 2025 nach rund zwei Jahren Beziehung verlobt (queer.de berichtete). Die Sängerin schien den seltenen Auftritt im engsten Familienkreis dennoch zu genießen.

Spekulationen über bevorstehende Hochzeit

Der Auftritt in New York heizt erneut Spekulationen über die geplante Hochzeit der Sängerin mit dem NFL-Profi an. Das US-Portal mutmaßt in seinem Bericht, dass das nächste gemeinsame öffentliche Auftauchen der Familie Swift in vollständiger Besetzung womöglich erst beim Gang zum Altar zu sehen sein wird.

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce wird wohl eines der größten Society-Events des Jahres. Wie die "Daily Mail" im April berichtete, sollen die "Save the date"-Einladungen Hochzeitsdatum und den Ort verraten haben. Demnach gibt sich das Paar am 3. Juli in New York City das Jawort. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob es einige Wochen nach dem Jawort in New York auch noch eine Hochzeitsfeier in London geben wird. (spot/cw)

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