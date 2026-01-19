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Cast der vierten Staffel ist komplett

Oscarpreisträger Ben Kingsley stößt zu "The White Lotus"

  • Heute, 13:46h 2 Min.

Ben Kingsley ist bei der vierten Staffel von "The White Lotus" dabei (Bild: Gage Skidmore / flickr)

Drei weitere Stars stoßen zur Hitserie "The White Lotus": Mit Ben Kingsley (82), Max Minghella (40) und Pekka Strang (48) ist der Cast der vierten Staffel nun komplett. Gedreht wird derzeit in Südfrankreich.

Ben Kingsley wurde vor allem durch das Filmepos "Gandhi" bekannt, für das er den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt. Max Minghella kennt man unter anderem aus der Serie "The Handmaid's Tale". Pekka Strang ist ein finnischer Schauspieler.

Ehrgeizigster Dreh der Serien-Geschichte

Inhaltlich verlegt die HBO-Anthologieserie ihren Schauplatz in der vierten Staffel an die Côte d'Azur. Im Mittelpunkt stehen laut "Variety" zwei rivalisierende Filmteams, die mit ihren Werken im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes antreten  das eine in einem prunkvollen Hotel an der Croisette, das andere in einem luxuriösen Refugium in den Hügeln.

Die Staffel gilt als bislang ambitioniertester Dreh, der das Festival in den Mittelpunkt rückt: Das Budget liegt bei rund 120 Millionen US-Dollar, gedreht wird etwa sieben Monate lang an der Riviera und in Paris. Als Kulissen dienen unter anderem das Château de la Messardière, das in der Serie zum White Lotus du Cap wird, und das Hôtel Martinez (White Lotus Cannes).

Bereits zuvor waren unter anderem Vincent Cassel (59), Steve Coogan (60) und Laura Dern (59) für den Cast der vierten Staffel bestätigt worden. Dern sprang ein, nachdem Helena Bonham Carter (59) wegen offenbar kreativer Differenzen mit Macher Mike White (55) kurzfristig ausgestiegen war (queer.de berichtete). Die Schauspielerin hatte zu diesem Zeitpunkt bereits rund eine Woche an der französischen Riviera am Set verbracht. (spot/cw)

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