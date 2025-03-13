Alec Guinness flehte Ian McKellen an, kein Queer-Aktivist zu werden

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Der britische Schauspieler Ian McKellen hat in einem aktuellen Interview mit dem britischen "Guardian" einen Einblick in frühere Widerstände gegen sein Engagement für die Rechte von Homosexuellen gegeben  und dabei einen prominenten Kollegen in den Fokus gerückt: den als "Mann der tausend Gesichter" bekannten Schauspieler Alec Guinness (1914-2000).



McKellen berichtete, Guinness habe ihn in den Achtzigerjahren eindringlich gebeten, sich nicht öffentlich für queere Rechte zu engagieren. "Er hatte von meiner Arbeit am Aufbau von Stonewall gehört  einer Lobbygruppe, die der Regierung und der breiten Öffentlichkeit das Anliegen darlegen sollte, britische Lesben und Schwule vor dem Gesetz genauso zu behandeln wie den Rest der Bevölkerung", so McKellen. "Er hielt es für etwas ungehörig, dass sich ein Schauspieler in öffentliche oder politische Angelegenheiten einmischt, und riet mir  er hat mich quasi angefleht -, mich zurückzuziehen", erinnerte sich der 86-Jährige.



McKellen bezeichnet diese Haltung rückblickend als "Rat der älteren Generation", dem er bewusst nicht gefolgt sei. Stattdessen entwickelte er sich zu einem der bekanntesten queeren Aktivisten Großbritanniens. Er outete sich 1988, seine Organisation "Stonewall", die bis heute aktiv ist, engagierte sich etwa gegen das berüchtigte Homo-Propaganda-Gesetz "Section 28". Das Gesetz der queerfeindlichen Premierministerin Margaret Thatcher untersagte es Kommunen, Homosexualität zu "fördern", in Schulen durfte ferner nicht über queere Menschen im Unterricht gesprochen werden. Erst 2003 wurde es abgeschafft (queer.de berichtete).

Guinness war selbst heimlich bisexuell

Sir Alec Guinness war nach übereinstimmenden Berichten von Biograf*innen und Zeitgenoss*innen bisexuell, verschwieg seine sexuelle Orientierung aber Zeit seines Lebens  wie viele andere Stars der damaligen Zeit. Mehrere Biografien geben an, dass Guinness 1946 in Liverpool wegen eines homosexuellen Akts in einer öffentlichen Toilette festgenommen wurde. Er entging einem öffentlichen Skandal, indem er der Polizei gegenüber den Namen "Herbert Pocket" angab  den Namen der Figur, die er gerade für den Film "Geheimnisvolle Erbschaft" spielte. Homosexualität wurde damals in England mit mehrjährigen Haftstrafen mit Zwangsarbeit geahndet.



Guinness war ein britischer Weltstar und gilt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Seine bekannteste Rolle war die des Obi-Wan Kenobi in den ersten drei "Star Wars"-Filmen. Mit dem Erfolg hatte er aber zu kämpfen: Er fand die "Krieg der Sterne"-Trilogie (1977-1983) selbst zwar technisch beeindruckend, hielt sie aber inhaltlich für eher simpel  und war zunehmend frustriert darüber, dass er fast nur noch mit dieser Rolle identifiziert wurde.



Bereits für "Die Brücke am Kwai" (1957) war Guinness mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Weitere bekannte Filme von ihm sind "Lawrence von Arabien" (1962), "Doktor Schiwago" (1965) und "Der kleine Lord" (1980). (dk)